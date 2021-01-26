全家6口搶到防疫保單！他曝賺60萬計畫 內行驚：你錯了
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 11:10:35｜2021-01-26 12:27:53
受到部桃醫院群聚感染影響，近日保險公司推出的「防疫保單」大賣，不少業務員接電話接到手軟，而台灣產險日前宣布，將於25日下午5時起停止受理防疫保單新申請，結果昨天最後一天，一大早就引爆排隊人潮，不少人搶在最後一天申請保單。而近日，就有網友分享一家六口全幸運保到，但卻計畫如何爽賺60萬保險金，貼文引發熱議。
一名網友在臉書討論區分享表示「朋友一家人花了三千元幫全家6人都保到防疫險，還說今年只要放假都要去桃園玩，希望花三千可以賺到60萬元，聽到這裡，請問我該祝福他獲利嗎？」貼文一出，引發網友熱議「到底是什麼天真想法....用命換十萬」、「命只值十萬我也是醉了」、「真的不要開玩笑好嗎....醫護人員這麼辛苦，卻還滿腦子這種想法」、「髒到讓人不知道該說什麼」、「真的誇張....防疫險不是這樣用的」。
不過，也有不少人吐槽「沒看清楚保單內容吼？要收到隔離通知書才有，而且有故意行為或違反防疫相關行為則不理賠」、「你以為保險公司讓你賺假的？抓到你故意是不理賠喔」、「60萬這麼好賺嗎？你錯了，故意行為不理賠，詐保拿不到10萬，只會被保險公司告到去坐牢」。（編輯：張嘉哲）
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