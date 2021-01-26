一堆人不愛用紙本發票了？網抖出「殘酷真相」：真的想哭
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 11:41:39｜2021-01-26 13:34:12
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有網友指出，自己和同事提到沒有使用載具時，對方就驚嘆回應「這年頭還有人對紙本發票喔？」讓他不解是否真的沒人在用紙本發票了，而引來許多鄉民熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示和同事聊天時，談到了對發票的話題，他就順口透露「發票都放家裡要下班再回去對」，結果同事都擺出一臉驚嘆的表情，甚至直言「這年頭還有人對紙本發票喔？不是直接用手機就好嗎」，這就讓原PO好奇現在真的沒有人在對紙本發票了嗎？問題一曝光，就引來許多網友討論，其中不少人大推雲端發票不僅省時，還有雲端發票專屬獎，提高中獎機會，「紙本對獎超花時間，載具一秒對獎就是爽，省下超多時間」、「點一秒不到就對好的你要在那看幾百張」、「討厭紙本發票，發票存載具，秒對獎超快的，一張一張對發票浪費時間～」、「電子發票還有專屬雲端獎，爽阿」。
但亦有網友仍然支持紙本發票，直言「對紙本才有感，所以一律都開紙張發票」、「對發票是一種興趣」、「這是一種過程，一種感覺，紙本中的時候會很爽，電子無感，即使中了上千」、「電子載具用了兩年沒中過，改用紙本馬上中3張200」。甚至有人點出雲端發票的「殘酷問題」，指出一些店面仍然不支援使用載具，「有些店就不能刷載具，甚至還有用傳統發票」、「一堆店家還是傳統發票啊，不然就是沒辦法直接存卡片，還要刷手機條碼也沒方便到哪」、「有些店家就還在用傳統發票你怎麼存」、「你知道鄉下超市店員都不問的，直接按紙本，哭」。（編輯：陳雅雲）