心動想買電梯大樓！他見格局「1地雷」猶豫了 內行急勸
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 14:48:11
許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在PTT「home-sale」看板提到，已經看上一間大樓的建案，回家後仔細一看，卻發現電梯井靠客廳牆面的狀況，擔心會有曳引捲動的噪音問題，好奇求助廣大鄉民意見，貼文引發網友熱議。
原PO表示，日前去看了一間大樓的房子，本來已經決定好要買，回家後仔細研究格局，冷靜思考後發現一個問題，就是有電梯井靠客廳牆面的狀況，擔心可能會有曳引捲動的噪音問題。原PO也提到，該大樓總樓高24層樓，目前還有頂樓跟22樓可以選擇，他說「頂樓肯定不考慮，但不知道22樓會不會有噪音問題？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多人紛紛勸退「電梯共壁我一率不考慮，哪天老舊故障」、「勸你不要，低頻共振音，嗡嗡嗡嗡嗡」、「電梯總有一天會老的，不考慮」。不過，也有一派網友認為「有一說是電梯那側的牆是強度最高的，有好有壞」、「多少都會有點聲音，但如果真的很喜歡，我還是會買」、「電梯雖然會有聲音，不過電視機的聲音應該會大過它吧？」「不靠臥室就還好，買一層一戶、一層兩戶的人都很難避掉，他們都買了你怕什麼」、「我家是廚房離電梯比較近，沒有共用牆壁，早上沒聲音，夜深人靜會聽到，看個人」。（編輯：賴詠璿）