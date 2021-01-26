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尾牙爽中8800元！人妻「一原因」獎金飛了　網曝心痛經歷

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 15:13:23

鈔票
▲有名人妻指出，本來在尾牙抽中8800元的現金大獎，卻因「一理由」導致獎金全飛了。（示意圖／ NOWnews資料照）
受到新冠肺炎疫情影響，許多公司為了避免人群聚集，因此紛紛取消尾牙活動，不過仍有部分公司照常舉辦。然而，就有一名女網友指出，自己本來抽中8800元的現金大獎，卻因「一理由」導致獎金全飛！貼文一出，也釣出不少苦主分享悲慘經歷。
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原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示22日參加公司尾牙時，大約到了晚上9點時，感覺頭有點痛，也因懷孕關係，深怕頭痛是感冒前兆，她心想「剩半小時應該也沒多少獎可以抽」，也為了肚子裡的寶寶，決定早早回家休息。
結果一回到家，她就立馬收到同事訊息，對方透露原PO抽中了現金8800元的大獎，但因她早已離席不在現場，導致獎金必須重抽。這就讓原PO崩潰直呼「媽媽的奶粉錢飛了！只能安慰自己為了寶寶健康，媽媽少拿點錢也沒關係，我不心痛我不心痛」。

▲原PO本來抽中8800元的獎金，卻因提早離席而拿不到獎金。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO本來抽中8800元的獎金，卻因提早離席而拿不到獎金。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
貼文一曝光，隨即引來許多網友安慰，「沒關係的，媽媽照顧好自己與寶寶才是最重要的，我覺得妳會是一個很棒的媽媽」、「算了吧！當這一切都是緣分」、「寶寶會為妳帶來更多的福氣，沒關係」、「寶寶健康比較重要，錢乃身外之物」。

除此之外，也有不少苦主出面分享經驗，「上次我同事說要打麻將所以先離開了，後來他抽中10萬...........」、「我第一年也是，想說回家很遠差不多了，先走了結果加碼抽中一萬....沒那個命」、「我當年尾牙先走，同事打電話說你人呢？你抽到2張股票！換算當時14萬」、「就跟我提早離開，結果同事說抽到20000多的物品一樣」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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