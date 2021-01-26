尾牙爽中8800元！人妻「一原因」獎金飛了　網曝心痛經歷

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結果一回到家，她就立馬收到同事訊息，對方透露原PO抽中了現金8800元的大獎，但因她早已離席不在現場，導致獎金必須重抽。這就讓原PO崩潰直呼「媽媽的奶粉錢飛了！只能安慰自己為了寶寶健康，媽媽少拿點錢也沒關係，我不心痛我不心痛」。
貼文一曝光，隨即引來許多網友安慰，「沒關係的，媽媽照顧好自己與寶寶才是最重要的，我覺得妳會是一個很棒的媽媽」、「算了吧！當這一切都是緣分」、「寶寶會為妳帶來更多的福氣，沒關係」、「寶寶健康比較重要，錢乃身外之物」。
除此之外，也有不少苦主出面分享經驗，「上次我同事說要打麻將所以先離開了，後來他抽中10萬...........」、「我第一年也是，想說回家很遠差不多了，先走了結果加碼抽中一萬....沒那個命」、「我當年尾牙先走，同事打電話說你人呢？你抽到2張股票！換算當時14萬」、「就跟我提早離開，結果同事說抽到20000多的物品一樣」。（編輯：陳雅雲）
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