新北衛生局抽驗春節應景食品 8件不合格
記者陳志仁/新北報導
2021-01-26 15:06:24
農曆春節將至，為維護民眾的健康，新北市衛生局抽驗216件應景食材，有5件農藥、2件重金屬及1件二氧化硫殘留，已命其下架回收並移請所轄衛生局追辦；此外，為讓民眾可自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫，即日起於衛生所贈送簡易試劑，送完為止。
衛生局副局長許朝程說，此次抽驗包含生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實，及元宵湯圓等；其中有2件生鮮蔬果的農藥殘留超標，分別為大潤發新店分公司販售的「黃秋葵」，被檢出派滅淨0.02 ppm、得克利0.02 ppm（標準：均為0.01 ppm以下）及「番茄」檢出賓克隆1.53 ppm（0.01 ppm以下）。此外，家樂福樹林店「有機苦瓜」檢出農藥氟尼胺0.03 ppm，雖未超標，惟標榜「有機」，及家樂福重新店、板橋上緣素食商行的「竹笙」檢出重金屬鎘4.0 ppm及6.0 ppm（2 ppm以下）；另新北市金山地區農會生鮮超市萬里店的醃漬蔬菜「酸菜心」，檢出二氧化硫0.724 g/kg（標準為0.03 g/kg以下），淡水區的廣晟商行及瑞芳區宜宏商行的件「花椒粒」分別檢出亞滅培0.09 ppm及0.13 ppm（0.05 ppm以下），共有8件不合格。許朝程指出，農藥殘留超標，可依食安法處新臺幣6萬至2億元罰鍰，添加物不符規定可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰，若重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，可處新臺幣3萬到300萬元罰鍰；呼籲大家烹調食品前，先以清水浸泡並沖洗，可去除殘留的農藥或食品添加物，另應避免偏好食用少數食材，宜均衡攝取多樣食物，降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險。