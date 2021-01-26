早餐店什麼東西最雷？老饕狂喊「地獄食物」：沒一間會做
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 16:48:48
台灣美食享譽國際，除了晚間夜市文化之外，早上的早餐店選擇也非常多元，而由於早餐店的內容物與午晚餐主打飯、麵路線不同，因此不少人即便不吃午晚餐也要起床吃個早餐。近日，就有網友討論「早餐店最雷的食物」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「真的搞不懂，蔬菜蛋餅就蔬菜蛋餅，裡面就是要熟的蔬菜，到底誰發明生菜夾在裡面的？如果是這樣應該叫生菜蛋餅！這樣真的難吃死了」。貼文一出，網友紛紛回應「蔬菜蛋餅真的吃到會火大，誰要生菜啊」、「真的同感+1，吃到會翻桌」、「我是會吃生菜的人，但用這樣真的不行」、「真的！每次點每次都是生菜，真的沒有一間會做的」、「早餐店最雷食物沒有之一，蔬菜跟生菜完全不同」、「生菜真的不行，也不適合加熱食用啊...」、「超討厭包生菜的蛋餅」。不過，也有不少網友表示「有些店家是用高麗菜絲...也很瞎」、「熟的蔬菜蛋餅夜市才有啦」、「早餐店就用漢堡生菜啊...蛋餅剛好拿來用」、「我個人還是最喜歡加苜宿芽的」、「苜蓿芽的話可以，生菜的話，那根本不是食物」。（編輯：張嘉哲）