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餐廳喊本店使用台灣豬！下方「亮點」客人笑了：好不友善

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 17:20:56

▲現在許多餐廳都必須貼上豬肉來源的標示，但有網友卻發現「奇特的」標示。（圖／翻攝自《爆系知識家》及NOWnews資料照 ）
▲現在許多餐廳都必須貼上豬肉來源的標示，但有網友卻發現「佩佩豬」的標示。（圖／翻攝自《爆系知識家》及NOWnews資料照 ）
因應萊豬開放進口，政府強制要求，餐廳若提供豬肉及豬可食用部位原料，均須清楚標示原產地，否則最高將可重罰新台幣400萬元。近日，就有網友發現，某家餐廳在門口標榜使用「台灣豬」的底下，竟貼了另一張「奇特」的標示，讓他相當驚訝，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆系知識家》表示，自己無意間在網路上看到一張餐廳門口的截圖，只見這間餐廳店門口標榜使用「台灣豬」，但底下卻貼了另一張標示，寫著「本店使用佩佩豬」，拍攝者還開玩笑說這間是「兒童不友善餐廳」，讓他忍不住好奇問「有人知道這家在哪嗎？想到現場朝聖」。
▲許多網友看到「佩佩豬」的標示，都忍不住笑了出來。（圖／翻攝自《爆系知識家》
▲許多網友看到「佩佩豬」的標示，都忍不住笑了出來。（圖／翻攝自《爆系知識家》 ）
許多網友看到也開玩笑說，「笑死，兒童止步新招」、「怎麼是佩佩豬，這個太地獄了吧」、「小孩在門口就哭了，不會進去」、「佩佩豬是英國豬，應該沒事的」、「我們也是有這種想法」、「看來老闆有陰影，很討厭小孩」、「哈哈哈，沒有買賣沒有傷害」、「還有哪個小朋友，想要學佩佩豬呢」。
另外，原PO文章底下補上新聞連結，實際上這間店是一間咖啡廳，並沒有販售豬肉相關的產品，之所以會寫上「佩佩豬」的標示，是因為收到政府通知必須貼上豬肉來源的標示，無奈的店家只好在標示上填寫店內唯一的豬肉「佩佩豬」，詼諧幽默的標語也意外引發討論。（編輯：許智超）
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