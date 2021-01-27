寒假作業「80道魔王題」人夫超崩潰！全場被考倒：認輸了
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 11:12:53
寒假到來，每到此時學校都會出些有助於思考的益智作業，讓學生在假期也能學習到新知識。不過，就有一名人夫分享孩子拿到的寒假作業，沒想到難度卻是魔王級，讓他崩潰上網求助「可以大家一起幫幫忙嗎？」
臉書粉專《爆料公社一日小編》近期透露，有名人夫於臉書社團《爆系知識家》上求助網友，表示「現在的寒假作業都出這種的嗎...？」隨後他便貼出學校老師所給的元宵節猜燈謎作業，總共有80題，其中27題是猜國字，53題是猜台灣地名。然而，題目的難度卻考倒了原PO，他僅能作答前面幾道猜字題型，關於地名的題目完全沒有辦法解答，讓他無奈求助廣大網友「小弟不才...可以大家一起幫幫忙嗎？感謝啊～」貼文一曝光，就引來許多網友看傻留言，「出20題就夠了！為什麼要找80題…」、「老師挺用心的」、「現在老師的寒暑假作業也是Google來的吧，回家就Google回去就好」、「其實這是在訓練孩子的電腦操作與打字，尤其是google能力」、「小時候這種作業我都查網路找答案」、「這也太難...我認輸哈哈」。（編輯：陳雅雲）