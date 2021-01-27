房市／台中精華路段千萬能買到3房 成交易熱區
生活中心/綜合報導
2021-01-27 18:30:00
台中市西區精華路段雖價格較高，交易熱度絲毫未減，據官方資料，五權路、民權路、向上路一段住商混合大樓交易量也增加。在地房仲指出，這些路段是機能完整，但因多中古大樓或華廈，單價僅約2字頭初，等於買電梯3房標準品總價約900至1000萬左右，與外圍區域房價相差不大，吸引購屋族。
地政事務所最新資料顯示，台中市西區去年第三季實價登錄資料，交易量較上季增加24.8%，其中，住宅區房地買賣增加，主要是台灣大道、四維街陸續有新建案完工交屋所致，至於商業區房地買賣增加，成交案例多位於五權路、民權路、向上路一段的住商混合大樓。價格部分，透天厝平均總價2259萬，大樓平均單價22.1萬、華廈20.8萬、公寓17.9萬。信義房屋西區英才店店長鄭詠哲指出，西區是台中市發展已久的區域，生活機能完善，且擁有科博館、美術館、綠園道等設施，兼具文化氣息；其中，五權路、民權路、向上路一段本身都是重要幹道，例如向上路一段有向上市場，民權路近台灣大道的區段商業行為也相當熱絡，三路段也鄰近生美村路、英才路。鄭詠哲表示，三路段以中古大樓和華廈為主力產品，因此，雖位處市中心地段，但房價相對親民，以屋齡20年左右中古大樓為例，單價約2字頭初，由於中古屋公設比低，換算成總價帶，室內坪數30坪左右的3房標準產品約落在900至1000萬左右。