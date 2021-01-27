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對發票見APP跳「號碼全中1千萬」！女秒震驚　真相糗爆了

編輯中心/綜合報導

2021-01-27 12:09:16

▲109年11-12月統一發票(圖/記者顏真真攝)
▲每兩個月開獎一次的統一發票許多人都相當期待。（圖/記者顏真真攝）
最新一期11、12月的統一發票號碼出爐，不少民眾已經拿起手邊發票一張張來對看看自己是否中獎，而有些人使用紙本對獎時，也會下載發票APP直接掃碼對獎，近日，就有網友分享自己對獎時，手機系統跳出「號碼全對中1千萬」的通知，沒想到下秒卻悲劇，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「用手機的APP對紙本發票，就在整個垃圾桶已經快被沒中的發票塞滿的情況之下，一瞬間從天堂掉到地獄，真的是像極了愛情，到最後一張都沒中呢！」
▲網友分享自己用APP對發票時，系統跳出對中全部號碼1千萬的訊息。（圖／爆怨2公社）
▲網友分享自己用APP對發票時，系統跳出對中全部號碼1千萬的訊息。（圖／爆怨2公社）
只見貼出的照片中，對獎發票的APP顯示「提醒！對中特別獎42024723末三碼，號碼全對中1000萬」，原來是原PO的發票號碼對中特別獎的末三碼，結果APP只是「提醒若全中有一千萬」，但根據規定，特別獎對中末三碼是沒有獎金的，讓原PO傻眼表示「心跳漏了三拍」。
貼文一出，網友紛紛回應「特別獎末三碼沒錢提醒什麼啦XD」、「這個提醒真的很壞」、「笑死，特別獎就要對中全部，對中三碼也在提醒」、「你不孤單，我也都沒中」、「這個提醒真討厭XD」、「妳不孤單，我2020一整年沒中到半張」、「太好笑啦，沒看清楚以為自己真的中1000萬」。（編輯：張嘉哲）
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