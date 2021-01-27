希望「包12萬」給岳父母！人夫一聽秒拒絕 理由讓網力挺
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 15:28:32｜2021-01-27 15:30:47
農曆新年即將到來，其中「包紅包」也是每年過節討吉利的重要習俗，不過，就有網友跟老公發生爭執，因為她希望老公能包12萬元紅包給爸媽，以表示孝心，但對方聽了卻非常生氣，讓她相當不解，貼文一出也引起網友討論。
原PO在《靠北老公2.0》表示，今年是結婚後的第一次過年，按照習俗是初二回娘家，她希望老公回去特別有面子，才會說給她爸媽的紅包要每人6萬元，她解釋，老公12月份薪水加上年終，剛好有12萬多，沒想到卻拒絕她的提議，兩人還因此發生爭執。原PO強調，「明明有能力包還斤斤計較，為你好為你著想，卻為了紅包錢跟我吵架，這是幫你做面子、讓你走路有風。她們是我爸媽同時也是你岳父岳母，包多一點是孝心的表現，豬腦袋就是硬到不知變通」。
許多網友看完卻不認同原PO，「別鬧了，這根本歪理」、「這紅包包完，全家喝西北風」、「我到底看到了什麼」、「是走路有風還是窮到發瘋」、「12萬會不會太扯」、「再這樣下去走路都跛腳了，電影看太多喔」、「這金額也不是什麼小數目欸」、「還走路有風，快笑死」。另外，也有人指出，包紅包要看能力條件，生活一定有其它支出，總要留些錢給自己跟家庭，面子並不能吃啊，而且男方也須包給自己父母，而且也沒有必要用錢衡量是否有面子，不如常常多回家看父母，這才是最重要的。（編輯：許智超）