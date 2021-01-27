人妻抓到先生藏私房錢氣炸！怒砍1千零花：月給3千也能活
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 15:03:33
有些夫妻會共同理財，將收入進行投資規畫或儲蓄，但也有不少人會自己默默藏「私房錢」，不過若被另一半發現，恐怕難免會發生一番爭執。就有位人妻抱怨，先生偷藏了1萬元私房錢被她抓包後還振振有詞辯解，讓她氣炸了，怒嗆「每月4000元還能存下1萬那表示給你的錢太多了，下個月零用錢降到3000元，想必你也能過活」。
有位人妻在臉書社團《靠北老公2.0》投稿發文，抱怨老公「偷藏私房錢被我抓到居然還振振有辭辯解」，原PO透露自己控管家中財政大權，每月給先生4000元零用錢，「午餐吃公司，晚餐吃家裡，只需自己買早餐抽煙油錢，4000元一定夠花」。原PO認為自己好委屈，要不是老公賺的少，「我又怎麼會去工作貼補家用，我這麼盡心盡力付出，我付出這麼大，你卻私心這麼大」，痛批老公藏私房錢被抓到還死不認錯，「說是省吃儉用1年多存下來的」。原PO最後更放話，「每月4000元還能存下1萬那表示給你的錢太多了。下個月零用錢降到3000元，想必你也能過活」。
雖然原PO非常氣憤，不過網友卻大多替原PO老公叫屈，紛紛留言回覆說「他用自己的4000省吃減用存的很棒啊」、「4000真的是有點少」、「留人一條生路啦！真的不過分」、「不管他賺多賺少，你一個月也才給他4000，這樣他能存錢是他的本事啊」、「辛辛苦苦偷藏的一萬被發現真的很難過」、「控制欲太強未必是一件好事，互相尊重最重要」。（編輯：倪浩軒）