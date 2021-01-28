房市／永康新重劃區將完工 先吸南科人
生活中心/綜合報導
2021-01-28 08:00:00
受南科與在地建設帶動，永康大橋重劃區近年發展及買氣都頗為熱絡；永康1月底又將有「鹽行國中區段徵收區」完工，未來將釋出逾30公頃住商用地，可望成為推案熱區，此外，因鄰近既有的鹽行生活圈、史博館生活圈，兩地買氣也受到拉抬，如史博館生活圈就有吸引醫師、南科主管。
台南市地政局資料顯示，鹽行國中區段徵收區預計1月底完工，總面積57.6公頃，規劃新設鹽行國中，以及公園綠地、道路、停車場等公共設施，另有31.9公頃住商用地。市府指出，南科及永康周邊有許多建設，包括北外環道、亞太棒球村、永康物流轉運中心等，該區重劃完成後，更能強化附近區域的發展。鹽行國中區段徵收區與鹽行生活圈、史博館生活圈相鄰，近交流道且距離南科不會太遠。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌表示，隨著新重劃區即將完工，未來可望吸引建商獵地推案，發展前景佳，再加上目前南科周邊的新市、善化房價漲得兇，但生活機能、學區等條件尚不如永康來得完整，使既有生活圈的房市買氣也同步受到帶動。
李聿旌觀察，以史博館生活圈來說，主力產品透天別墅的總價視地坪大小略有差異，但大約落在1300至1600萬、2200至2600萬兩個總價帶區間，能獲預算較充裕的南科主管青睞，此外，因鄰近安南醫院、亞太棒球村，也可吸引醫師與棒球國手看屋。至於鹽行生活圈產品類型更多元，新古屋、中古屋、工業區宿舍等均有，以自住客來說，屋齡15年內透天是熱門物件，若預算較有限，也可選擇鹽行或永康火車站周邊的華廈，總價僅約500萬左右。