德國籲台灣多給車用晶片 律師神提議：拿豹二坦克來換啊
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 17:11:38
根據《彭博》報導，德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函台灣政府，希望為德國處境艱難的汽車產業提高汽車晶片供應量。不過德國外交部隨即強調德國對台政策和立場不變，這樣的說法引發不少台灣網友反彈。對此，網紅律師林智群也表示，「來要晶片，還強調對台政策沒改變？乾脆這樣，豹二坦克換晶片」，晶片換坦克的神提議讓大家笑翻。
根據《中央廣播電臺》報導，德國部長級官員致函台灣引發關注，有德國記者詢問這意味台灣被視為一個獨立國家、主權國家嗎？但德國外交部則強調德國對台的立場不變。這樣的說法連旅居台灣的德國學者戴達衛（David Demes）都看不下去，直言德國政府應該多幫台灣講講話，「不要總是用『以商促變』的假象來籠罩德國企業早已淪為中共壓迫人權共謀者的事實」。而網紅律師林智群今（27）日也在臉書發文表示，「我們之前送口罩去，一個謝謝也講得不乾不脆的，現在來要晶片，還強調對台政策沒改變？」
林智群笑稱，「既然不想交朋友，我們就來談生意，乾脆這樣，一輛豹二坦克換n個晶片，你拿你的晶片回去生產汽車，我收你們的坦克來保護自己，反正歐洲現在沒什麼敵人，那些坦克放著也是可惜」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「這個建議超棒的」、「拜託別人還這麼跩」、「想要晶片就加錢或後面排隊，乖」（編輯：倪浩軒）