防疫升級！高鐵春節停賣自由座 台鐵對號車站票限120張
記者陳致宇／台北報導
2021-01-27 18:49:45｜2021-01-27 19:06:10
受到國內疫情加劇影響，交通部今（ 27 ）日上午舉行防疫應變會議，討論雙鐵是否要禁止在列車上飲食、高鐵是否停售自由座等議題。初步規畫於 2 月 8 日至 16 日春節疏運期間，高鐵取消自由座服務，台鐵對號列車站票則限量 120 張，另外在交通部管轄的交通運具以及郵局內，將「有條件」禁止民眾飲食，不過最終方案還需由中央流行疫情指揮中心宣布。
據了解，交通部研擬於 2 月 8 日至 16 日春節疏運期間，高鐵將停止販售自由座，採全車對號座方式營運；台鐵普悠瑪號、太魯閣號、自強號等城際對號列車，站票則限量販售 120 張，避免車廂內人潮多。飲食部分，未來民眾在高鐵、台鐵、公路客運、國道客運、船舶、國內線航班等交通部管轄的運具內，以及郵局營業區域範圍，原則上是禁止飲食，但若有生理需求或是身體不適等因素，需要喝水、吃藥、哺乳等，則可例外開放，食用完要馬上戴回口罩，這部分則會由指揮中心宣布後，配合秋冬防疫專案立即實施。
交通部今日下午已將相關方案送至指揮中心審議，預計明日由指揮中心統一對外宣布。
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