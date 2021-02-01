命案清潔師／直擊工作現場 專家：首先必須「懂禮節」
記者劉雅文／專題報導
2021-02-01 16:03:00｜2021-02-01 17:40:40
人家說行行出狀元，職業從不分貴賤，各行各業都有它存在的必要與價值，「命案清潔師」也是如此，就像幫著機器運轉的螺絲釘，儘管他們低調、很多人不知道他們的存在，但在現今的社會氛圍中，卻是無法取代的存在，因為命案清潔師總是能將最惡劣的命案現場，百分百的復原。
擔任命案清潔師多年的盧拉拉（化名），接受《NOWnews今日新聞》專訪，親自分享這個鮮為人知的工作，到底命案清潔師在做些什麼？盧拉拉與友人合資，成立了「玥明」特殊清潔公司，掌管命案死亡的現場清潔、復原，接到案子後的第一件事，他們會先去做環境評估，就像醫生收到病人掛號後，總得親自會一會患者。到現場第一個就是確認污染的範圍，包含死因污染的範圍、污染現場物件的多寡，很多獨居者死亡的案例，因為生活習慣較差，屋內往往會囤積大量物品，為了要清出污染物，他們還要評估整個屋內動線。評估完確定施作後，第二步就是先做除臭跟抑菌。試想一個密閉空間內，屍體經過多日的放置，體液、血液，化為滿是細菌的腐臭屍水，可能蔓延牆角、床榻，就連白蛆、蠅蟲都來「作伴」，別說是清理了，光這可怕又刺鼻的味道，就足以讓人卻步了。所以，為了讓清潔員可以順利工作，第二步就是要先用特殊藥劑，降低空氣中刺鼻難聞的味道跟抑菌，等到指定日期，才派員到現場進行復原。現場復原包含污染去除與控制，舉例來說，燒炭現場就需要先處理炭盆、事故現場的物品，先將基本的廢棄物打包處理，再做環境清潔、徹底除臭等，目的要還原房屋原本應該要有的樣貌。知道了工作內容，也不禁讓人好奇，到底要具備怎樣的條件，才能成為命案清潔師，膽子大？不怕臭？還是八字夠重？結果都不是，盧拉拉提到的第一個要件，必須要是個懂禮節的人。他解釋，公司遇到的案子，100%都是非正常死亡，委託人都處在悲傷、極度負面的情緒下，所以他們要求員工要把自己當作殯葬業者般，對待家屬禮貌又和善，他們不是一般的清潔員，盧拉拉說：「我們扮演的是撫平悲傷的角色。」有禮節還不夠，盧拉拉還會要求基本的操守跟人格，就因為怕有些人無法抵禦誘惑，但命案現場到底潛藏什麼誘惑？盧拉拉分享了他自身的案例。他曾在死亡的獨居者屋內撿到100多萬，連家人都不知道有這筆錢，但發現後要不要歸還？大錢要還、小錢佔為己有？他堅定地表示，不管大錢小錢都要歸還，因為在報價過程中，他認為已經賺取該當的報酬了，額外的這些都不算自己的，但講白話了，慾望當前，誰能踩穩煞車？這項指標也很難一開始就發現，所以只能透過不斷的觀察，去尋覓適合的工作夥伴。盧拉拉還說：「良心只要偏了一度，你去拿了不該拿的東西，你的慾望就被開啟了，開啟之後就沒辦法填滿內心的慾望了！」這次專訪，《NOWnews今日新聞》實際跟著盧拉拉進入了命案現場，捕捉最真實的工作畫面，陌生又刺鼻的味道，帶給採訪團隊很大的衝擊，盧拉拉開玩笑說：「吐久就習慣了！」儘管味道可以透過裝備慢慢降低惡臭，但有一些味道，連他都說：「 像我做這麼久，我對有些味道還是很感冒，我聞到了還是很想吐。」克服了味道，還有其他考驗，為了杜絕感染源，命案清潔師工作時，全身上下都要包緊，配合台灣悶熱的環境，他們要戴運動頭巾、防護面具、防護目鏡、防護衣、手套以及化學防護靴，遇到炎炎夏日，身體的感受除了「熱」，就是「很熱」，喝再多水也趕不上排汗的速度，中暑或是身體過熱，成為另外要戰勝的課題。不僅如此，清潔的環境也常很不理想。獨居者不良生活習慣，導致囤積太多物品，清潔時要提防被掉落物品砸傷、尖銳物品刮傷等，對他們而言「破傷風針」可能比流感疫苗還要重要，最怕接觸到相關污染物造成感染，「因為我們有時候不清楚往生者有沒有隱藏的病史等問題，放置多天後，現場會衍生什麼細菌跟病毒，我們也都不知道。」盧拉拉就曾遇過一次，傢俱吸飽了屍水，過度脆弱突然垮下來，導致他的手不小心被劃傷，當下雖然做了緊急處置，但隔天還是全手長滿水泡，還發燒了兩個禮拜。儘管採訪團隊跟著盧拉拉直擊了清潔現場，他也分享命案清潔師不為人知的工作趣事、異事與辛酸，但我們始終無法看到這份工作的全貌，藉由他的訴說，對於社會上這類孤獨死，彷彿有了進一步的認識。