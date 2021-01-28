近70年大學入學考試作文題目曝光！網看傻：民國54年太猛

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「近70年大學入學考試作文題目（民國43年～110年）」的文章表示，「大家是哪一年，好難想像聯考年代的題目喔，是要怎麼寫啦！」同時更附上了個年份「聯考」、「學測」、「指考」的作文題目，如下：
聯考：
43年 論四校聯招之利弊
44年 一個影響我最深的人
45年 論國文之重要
46年 讀書的甘苦
47年 論大專入學考試科目分組與不分組之利弊
48年 學問為濟世之本
49年 邀請海外學者回國服務書
50年 論己所不欲 勿施於人
51年 先天下之憂而憂，後天下之樂而樂
52年 勤能補拙，儉以養廉
53年 孔子云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」試申其義
54年 反攻前夕告大陸同胞書
55年 公共道德的重要
56年 遷善改過說
57年 論恕道與功德
58年 自由與守分
59年 論精神生活與物質生活
60年 自立自強說
61年 論現代知識青年應如何培養義務感與責任心
62年 曾文正公云：「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。」試申其義
63年 「吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。」試申其義
64年 言必先信，行必中正說
65年 仁與恕相互為用說
66年 一本書的啟示
67年 人性的光輝
68年 憂勞所以興國，逸豫適足亡身
69年 燈塔與燭火
70年 生活中的苦澀與甜美
71年 從挫折中培養勇氣
72年 看中自己，關心別人
73年 海不辭水，故能成其大，山不辭土石，故能成其高
74年 接受與回饋
75年 安和樂利的省思
76年 論同情
77年 豐收之前
78年 論虛心
79年 愛國愛鄉愛人愛己
80年 根
81年 變
82年 橋
從聯考的作文考題中可以看到，從一開始清末民初風格的題目，逐漸轉變至兩岸議題，最後則變成愛國愛鄉的本土精神，背景時空有著截然不同的樣貌，甚至更有網友留言表示「笑死，54年那個很屌」、「以前的題目都超難的」、「3年和47年是在寫辯論稿吧，笑死」、「43、47這兩年的作文真的是高中生們所能寫的嗎」、「54年的我喜歡，全部寫三民主義萬歲就100」、「54年那個亂寫感覺會出事」、「民國54年的題目，在現在看感覺很有趣很酷的樣子，但在白色恐怖的時代內容亂寫，保密防諜的諜就變成你了」。
學測：
83年 夢＆兩代之間（擇一）
84年 網＆青春（擇一）
85年 樹
86年 自然與人
87年 追求流行，表現（迷失）自我
88年 假裝
89年 我的嚮往＆我最投入的事（擇一）
90年 最遙遠的距離＆快與慢（擇一）
91年 老人日記
92年 香米碑
93年 修士生命之旅
94年 失去
95年 雨季的故事
96年 走過
97年 如果當時...
98年 逆境
99年 漂流木的獨白
100年 學校和學生的關係
101年 自勝者強
102年 人間愉快
103年 通關密語
104年 獨享
105年 我看歪腰郵筒
106年 關於經驗的N種思考
107年 季節的感思
108年 溫暖的心
109年 靜夜情懷
110年 如果我有一座新冰箱
指考：
83年 論污染
84年 榮與辱
85年 自由與自律
86年 家庭教育之我見
87年 慚愧
88年 面對人生的態度
89年 義工
90年 一個關於......的記憶
91年 對鏡
92年 猜
93年 偶像
94年 回家
95年 想飛
96年 探索
97年 專家
98年 惑
99年 應變
100年 寬與深
101年 我可以終身奉行的一個字
102年 遠方
103年 圓一個夢
104年 審己以度人
105年 舉重若輕
106年 在人際互動中找到自己
從學測和指考後的作文題目則讓網友們紛紛留言「看完題目，再次感謝自己是溫暖的心那一屆...」、「111年，如果我有一隻PuiPui天竺鼠車車」、「覺得都好八股哦...因為模擬考都出的比較有創意？」、「國文就真的矯情啊」、「我以前聽到我爸高一寫作文標題是『橋』，我以為他在唬爛，還真的有喔....」、「我只喜歡54聯考的題目」、「以前的題目很多比較像申論題而不是作文」、「感覺以前的題目有意義多了」。
而近幾年令考生印象深刻的「我看歪腰郵筒」，比起「如果我有一座新冰箱」，也讓網友直呼「超討厭」。（編輯：王柏文）