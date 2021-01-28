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近70年大學入學考試作文題目曝光！網看傻：民國54年太猛

編輯中心/綜合報導

2021-01-28 10:49:43｜2021-01-28 11:41:57

▲ 106年學測於20日開始，考生們進試場前在寒風中溫習。（記者陳明安攝，2017.1.20）
▲近70年大學入學考試作文題目曝光！網看傻。（示意圖／記者陳明安攝）
110學年度的學測23日結束，大學入學考試中心24日晚間公布了各科試題及參考解答。而學測國文作文考題「如果我有一座新冰箱」掀起民眾熱議，因此近日就有網友在網路上整理出了近70年大學入學考試作文題目，從這些作文題目更可以發現，每個年代的時空背景都不同，更有眼尖的網友表示「民國54年的考題也太猛」，引起熱議。
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▲從這些作文題目更可以發現，每個年代的時空背景都不同，更有眼尖的網友表示「民國54年的考題也太猛」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲從這些作文題目更可以發現，每個年代的時空背景都不同，更有眼尖的網友表示「民國54年的考題也太猛」。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「近70年大學入學考試作文題目（民國43年～110年）」的文章表示，「大家是哪一年，好難想像聯考年代的題目喔，是要怎麼寫啦！」同時更附上了個年份「聯考」、「學測」、「指考」的作文題目，如下：
聯考：

　43年　論四校聯招之利弊

　44年　一個影響我最深的人

　45年　論國文之重要

　46年　讀書的甘苦

　47年　論大專入學考試科目分組與不分組之利弊

　48年　學問為濟世之本

　49年　邀請海外學者回國服務書

　50年　論己所不欲 勿施於人

　51年　先天下之憂而憂，後天下之樂而樂

　52年　勤能補拙，儉以養廉

　53年　孔子云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」試申其義

　54年　反攻前夕告大陸同胞書

　55年　公共道德的重要

　56年　遷善改過說  

　57年　論恕道與功德

　58年　自由與守分

　59年　論精神生活與物質生活

　60年　自立自強說

　61年　論現代知識青年應如何培養義務感與責任心

　62年　曾文正公云：「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。」試申其義

　63年　「吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。」試申其義

　64年　言必先信，行必中正說

　65年　仁與恕相互為用說

　66年　一本書的啟示

　67年　人性的光輝

　68年　憂勞所以興國，逸豫適足亡身

　69年　燈塔與燭火

　70年　生活中的苦澀與甜美

　71年　從挫折中培養勇氣

　72年　看中自己，關心別人

　73年　海不辭水，故能成其大，山不辭土石，故能成其高

　74年　接受與回饋  

　75年　安和樂利的省思

　76年　論同情

　77年　豐收之前

　78年　論虛心

　79年　愛國愛鄉愛人愛己

　80年　根

　81年　變

　82年　橋

從聯考的作文考題中可以看到，從一開始清末民初風格的題目，逐漸轉變至兩岸議題，最後則變成愛國愛鄉的本土精神，背景時空有著截然不同的樣貌，甚至更有網友留言表示「笑死，54年那個很屌」、「以前的題目都超難的」、「3年和47年是在寫辯論稿吧，笑死」、「43、47這兩年的作文真的是高中生們所能寫的嗎」、「54年的我喜歡，全部寫三民主義萬歲就100」、「54年那個亂寫感覺會出事」、「民國54年的題目，在現在看感覺很有趣很酷的樣子，但在白色恐怖的時代內容亂寫，保密防諜的諜就變成你了」。

學測：

　83年　夢＆兩代之間（擇一）

　84年　網＆青春（擇一）

　85年　樹

　86年　自然與人

　87年　追求流行，表現（迷失）自我

　88年　假裝

　89年　我的嚮往＆我最投入的事（擇一）

　90年　最遙遠的距離＆快與慢（擇一）

　91年　老人日記

　92年　香米碑

　93年　修士生命之旅

　94年　失去

　95年　雨季的故事

　96年　走過

　97年　如果當時...

　98年　逆境

　99年　漂流木的獨白

100年　學校和學生的關係

101年　自勝者強

102年　人間愉快

103年　通關密語

104年　獨享

105年　我看歪腰郵筒

106年　關於經驗的N種思考

107年　季節的感思

108年　溫暖的心

109年　靜夜情懷

110年　如果我有一座新冰箱

指考：

　83年　論污染

　84年　榮與辱

　85年　自由與自律

　86年　家庭教育之我見

　87年　慚愧

　88年　面對人生的態度

　89年　義工

　90年　一個關於......的記憶

　91年　對鏡

　92年　猜

　93年　偶像

　94年　回家

　95年　想飛

　96年　探索

　97年　專家

　98年　惑

　99年　應變

100年　寬與深

101年　我可以終身奉行的一個字

102年　遠方

103年　圓一個夢

104年　審己以度人

105年　舉重若輕

106年　在人際互動中找到自己

從學測和指考後的作文題目則讓網友們紛紛留言「看完題目，再次感謝自己是溫暖的心那一屆...」、「111年，如果我有一隻PuiPui天竺鼠車車」、「覺得都好八股哦...因為模擬考都出的比較有創意？」、「國文就真的矯情啊」、「我以前聽到我爸高一寫作文標題是『橋』，我以為他在唬爛，還真的有喔....」、「我只喜歡54聯考的題目」、「以前的題目很多比較像申論題而不是作文」、「感覺以前的題目有意義多了」。
而近幾年令考生印象深刻的「我看歪腰郵筒」，比起「如果我有一座新冰箱」，也讓網友直呼「超討厭」。（編輯：王柏文）
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