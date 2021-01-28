夜市撈金魚竟養45年！「真面目」曝光 網暴動：不敢相信
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 12:29:48
常常我們到夜市都會看到撈金魚的攤販，因其外觀絢麗，常常吸引不少顧客眼睛撈個幾尾，但一般來說，撈回家的金魚通常都養不久就會死定。不過，近日就有網友分享自己養了一隻在夜市撈起的金魚「45年」，其照片曝光後引發熱議。
一名來自美國德文郡（Devon）的男子艾文斯（Tom Evans）在美國論壇Reddit貼文指出「這隻金魚叫做Goldie，是我叔叔在我小時候的一個市集上獲得，之後就一直將牠養在家中，已經養了45年了」。艾文斯表示「前陣子感覺到這隻金魚的不適，最近剛過世了，當家人要將她從池塘抱起來時，才發現這隻金魚竟然要用兩隻手奮力抱起，而且裝進冰桶中還一度塞不進去，只能把尾鰭向內凹，才勉強裝入」，艾文斯說「接下來要將他做成標本，盼他能繼續陪伴家人」。照片曝光之後，引發網友熱烈回覆「這太厲害了！」、「這是進化成暴鯉龍了吧」、「oh不！我拿回來的都馬上死掉，怎麼能養這麼久，不敢相信」、「那座池子一定有什麼驚人的秘密」、「這個應該是錦鯉，金魚不能長這麼大」、「我的都沒有活這麼久呢」、「讓我想到暴鯉龍！這太酷了」。（編輯：張嘉哲）