太想發票中獎了！男特地「分兩次」結帳 一對號碼卻崩潰
記者許智超/綜合報導
2021-01-28 13:16:31
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。近日，就有網友分享，為了想增加中獎機率，刻意分兩次結帳，結果對獎時，看到中獎號碼卻讓他崩潰了，貼文一出，也引起網友的討論。
原PO在《爆廢公社二館》表示，「唉…太可惡了，我還特地買兩次分開結帳」，從他貼出的照片可以看到，報紙上分別擺了三張發票，而且結帳的時間都只間隔幾分鐘而已，最後3碼分別是「817」、「819」、「821」。結果原PO在對獎時，才發現這次的中獎號碼竟然是「820」，讓他相當傻眼，沒想到為了提高中獎機率，還特地多結帳一次，但這次的號碼卻直接夾在中間，崩潰的原PO最後還是與獎金擦肩而過。許多網友也紛紛回應，「這證實了：是你的就注定是你的，不是你的強求也強求不來」、「相信我，會中就會中」、「別強求了，佛系對獎吧」、「別想了，不管分幾次都一樣」、「這是什麼夾心餅乾的買法哈哈哈」、「笑死，這真的是命阿」、「還好吧，我有5張821」、「這就是連財神爺也不屑的買法」。（編輯：許智超）