超商福袋夯到爆！男驚「7-11都搶不到」 內行揭真實原因
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 15:22:03｜2021-01-28 15:22:19
每年到了年初，各家超商都會陸續推出「新春福袋」，內容物大致就是一些餅乾糖果，以及最受矚目的摸彩券或者刮刮樂，不少人都想試試看手氣，盼能得到大獎汽車、3C產品等等，而近日超商龍頭7-11也已經推出三款不同福袋，但卻有網友討論「711每年都搶不到是怎樣」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「每年超商福袋我基本上是必買，昨天711也開賣，提前去排隊等，結果排第二個也沒買到，真的有夠傻眼，去年也沒搶到711的，到底為什麼超商就只有711的每年都買不到啊？我看商品也沒比較好啊」。貼文一出，網友紛紛回應「我更不懂的是為什麼有人願意花錢買一堆庫存貨」、「都是庫存貨到底有啥好買的....」、「超商福袋真的CP值很普通啊，到底在搶啥」、「從來不買+1」。
不過，也有網友透露關鍵「711的外包裝是可再利用的袋子...當然賣得好」、「有聯名，外包裝又是可用袋當然賣爆」、「限量聯名，喜歡的肯定買，外包裝讓人感覺已經回本，是可用袋子」、「其他間都是紙袋，711有聯名跟可用袋不熱賣才怪」、「聯名很正常，三麗鷗的或者角落生物都很夯」。而根據這次統一超商推出的福袋，是與Hello Kitty、角落生物以及Micky聯名推出，在昨天預購中，全台限量約20萬個福袋早就銷售一空，統一超商也證實，限量福袋預購踴躍，瞬間流量湧入系統，福袋約1小時就已經全部完銷。（編輯：張嘉哲）