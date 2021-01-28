爽買好市多草莓！她一吃「蟲蟲鑽出」嚇壞　網抖暗黑真相

冬天正值草莓季，酸甜可口的草莓擄獲了不少大小朋友的味蕾，因此有許多人喜歡和家人朋友一起到觀光草莓園採草莓，也有些人會選擇直接到超市或大賣場選購，不過在吃草莓之前，眼睛可要先睜大了！對此，也有一名女網友發文，表示自己吃草莓竟然發現草莓裡面「有蟲鑽出」，貼文一出，立刻引起熱議。

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該名女網友今（28）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己今天才到好市多買了一盒草莓，回家將草莓清洗乾淨後準備好好享用，豈料她咬下後竟然發現草莓裡面有「蟲」鑽出，讓她當場嚇壞。

▲一名女網友今（28）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲女網友PO出草莓裡有蟲的照片，並附上購買證明。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外，也有內行網友曝光暗黑真相，「本來很多水果裡面都會有蟲，只不過很多我們肉眼都看不到，這是我賣水果的朋友說的，說完後我已經不敢吃水果很久了」、「蔬果有蟲沒什麼啊。大家每天都在吃米蟲幼蟲也沒怎麼樣啊，你說洗米會挑出來？那是成蟲，幼蟲住在米粒裡面你看不到的」、「自從之前看到草莓中間有蟲後就已經有陰影了，現在吃草莓都會對半切開確認」。（編輯：郭佩蓉）