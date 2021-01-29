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房市／南港還有新建設　房價仍有空間

財經中心/綜合報導

2021-01-29 08:00:00

南港重大建設不斷
▲南港重大建設不斷，去年房價上漲約1成左右。（圖／NOWnews資料照片）
去年南港區住宅價格指數漲幅為北市最高，與區域內眾多重大建設有關，根據北市府資料，最新建設則是台北市南港轉運站興建營運移轉BOT案，今（110）年1月已簽約合作契約，預計2025年完成啟用；在地房仲觀察，建設與開發案多，推升買氣，去年一整年南港區的住宅房價漲幅10至15%，像是南港經貿園區、重陽路重劃區、台北流行音樂中心一帶皆因新建設多，未來性看好。
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台北市地政局公布一月動態月報，12行政區近一年均呈現上漲態勢，去年第三季與前年同期相比漲幅最高為南港區5.42%，標準住宅價格總價為2203萬，單價為56.49萬。
信義房屋南港站前店專案經理林良紀表示，大南港地區的房市漲幅，尤以住宅價格最為明顯，去年一整年房價約上漲10至15%，漲幅主因是南港區為近期來台北市建設發展的利多區域，交通機能有火車、捷運、高鐵三鐵，並有未來客運的轉運中心，位於北市交通分流的樞紐，因此吸引自住、置產族群。
近年北市府持續推動東區門戶計畫，南港展覽館2館、台北流行音樂中心陸續完工。最新的建設是台北市南港轉運站興建營運移轉BOT案，今年1月已簽約合作契約，預計將投入30億元，開發具有客運轉運站、辦公室、餐飲的複合式商業轉運站大樓，預計2025年完成啟用，吸引更多元的產業進駐、帶動區域發展。
林良紀說，重大建設多，因此整個南港地區住宅交易熱絡，像是重陽路重劃區、南港經貿園區一帶，南港火車站、台北流行音樂中心一帶也因緊鄰重大公共建設而深具發展潛力。
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