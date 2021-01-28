和泰汽車購入 iRent 品牌，結合 yoxi 積極發展 MaaS
2GameSome - 有車賞
2021-01-28 18:25:00
全球交通服務正走向 Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，和泰汽車為積極響應日本豐田原廠的 MaaS 新策略，向集團內和雲行動服務（股）公司購入全台唯一提供 24 小時汽機車共享服務 iRent 的品牌所有權，搭配其原有的乘車派遣平台 yoxi 的品牌所有權，和泰汽車將擁有完整的車輛共享服務。
去年（2020年）面臨新冠肺炎疫情威脅，和泰車逆勢成長，連續 19 年在新車銷售市場奪冠，藉由和泰傲人的經營績效以及完整的汽車價值鏈，去年（2020年）11 月 19 日整合了集團內購車、貸款、保險到售後服務等資源，推出了 yoxi 乘車派遣平台，提供消費者「附駕型共享服務」多元的選擇。 此外，和泰集團早在 2014 年就投入發展 iRent，由集團成員和雲行動負責經營，提供「自駕型共享服務」；為整合並提供對消費者最佳的移動服務，和泰汽車決定購入 iRent 品牌，由和泰汽車同時擁有 iRent 及 yoxi 兩個品牌，更加速附駕型與自駕型共享服務的整合。未來，和泰汽車發展 MaaS 的架構將從共享服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。iRent 簡歷- 成立於 2014 年 6 月、2019 年 3 月推出機車共享服務- 服務範疇：汽車（路邊租還+同站租還）、機車（路邊租還）- 車輛保有數：汽車+機車總數超過一萬一千輛- 會員數：約 58 萬