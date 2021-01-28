房東帶看屋「開口先收1百」！租客質疑遭酸 內行曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 23:54:52
不少人為了工作或學業等原因，必須離家到其他地方租屋。日前就有一名女網友控訴，打電話給房東想約看房，沒想到對方一開口就要收取1百元當作看房費，過程曝光更引出過來人揭開其中內幕。
一名女網友日前在臉書《爆怨公社》控訴，「在網路平台看到房後，打電話給房東想約看房，沒想到對方竟一開口就說要收100，當作看房子的費用」。由於過去多次租房都沒聽過這種要求，原PO也決定詢問原因，不料房東下一秒竟狠酸「如果連100元都拿不出來，那就沒有談下去的必要」，這一句話也瞬間惹毛原PO，讓她忍不住回嗆「不差你一間，可以租的多的是」，最終雙方也不歡而散。過程曝光後也掀起討論，許多網友紛紛直呼「還沒租都那麼愛要錢了，租了還得了」、「如果專門收帶看費100，實際屋況又很差，那不是噱翻了」、「先不論收帶看費合不合理，這房東瞧不起人的態度誰會想租？」、「大多數應該都不用看房費，不缺他這家，租下去或許還會衍生更多費用」。不過也有內行人解釋背後內幕，「現在很多人都有開始收帶看費了，但這位房東可以選擇解釋原因，而不是酸人」、「有聽過繳看房費，不過是仲介繳給管委會，不是租客要繳的」、「收這1百，是要過濾沒有要租來亂隨便看好玩的人或是仲介」。（編輯：潘毅）