男發票狂中33張！網傻眼「獎金破2萬3」 暗黑真相秒抖出
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 10:50:20｜2021-01-29 11:44:13
財政部日前公布統一發票11、12月的中獎號碼，不少人都已經拿出手邊的發票狂對一波，盼能來個生活小確幸。而就有一名網友大方分享自己這期發票狂中33張，引發不少網友驚呼「也太好運」，但卻有眼尖網友一秒抓出原因，揭開暗黑真相，再度引發討論。
一名網友在「全聯消費經驗老實說」臉書社團貼文指出「請問我這期一共中了33張發票可以全部拿到全聯或者超商兌換嗎？」只見貼出這照片中，不只中了數張200元，還有罕見的4000元以及10000元，總總加起來有2萬3300元。貼文一出，網友紛紛驚呼「太誇張的好運了吧＝＝求教學」、「這太浮誇，我這輩子加起來都沒33張」、「直接回本了吧，請問是靠這個在增加年終獎金嗎？」、「好運到令人傻眼」、「炫耀文無誤」、「傻眼，沒看過有人可以中這麼多，獎金還破兩萬三」。不過，也有眼尖網友點進他個人臉書之後，發現這名男子就是在9、10月那期發票，被爆出以「2個月內花1元買4600個塑膠袋」爽中30張的洗發票慣犯，當時消息一出轟動網路，而國稅局也有出面證實確實有此人，如今該男又以同樣手法爽中33張，這次金額更突破2萬，還上網炫耀，令不少網友痛批「學不乖是不是....就上次中30張那個」、「真的不要心存僥倖，當老鼠屎」、「傻眼，這不是上一次中30張那個，又來了」。不過，根據財政部統計，該名男子過去累計消費金額和中獎獎金「幾乎打平」，根本就沒有賺，顯見透過洗發票的方式費時、費力又不見得具有效益，對於是否會取消小額消費不給獎，財政部先前也曾表示，對於其他正常消費者即使是小額財政部也會保障其權益，不會有「正常消費小額不給獎」的措施。（編輯：張嘉哲）