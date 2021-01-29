女兒貼心塞「千元鈔」給老師 媽哭笑不得：去發年終的嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 11:29:09
農曆春節即將來臨，無論是親朋好友間互包紅包或是公司行號發給員工年終，大家都是財氣滿滿，期望藉此替新年討個好兆頭。不過，有位媽媽就透露自己女兒不知哪來的想法，竟從家中拿走2張千元鈔去學校塞給老師，說老師很辛苦所以要拿錢給老師，讓老師嚇到趕緊跟媽媽聯絡。媽媽聽了也哭笑不得，直呼「女兒是去學校發年終獎金嗎！」讓大家笑翻。
有位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，分享了學校老師與自己的對話截圖。只見老師透露女兒拿了2000元到學校，說老師很辛苦要拿錢給老師。老師表示自己先暫時保管起來，但當場也告訴女兒「這樣是不對的行為」，而女兒則說錢是去「家中櫃子」拿的，小孩子對金錢的概念還懵懵懂懂，不知道這樣的行為讓大人們都捏了把冷汗。原PO則是笑稱「所謂的女兒賊，去學校發年終獎金嗎」，直言自己哭笑不得，但也強調孩子回家後沒打沒罵，只是跟她溝通「媽媽是最辛苦的，以後錢只能給媽媽」。笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「可以介紹你女兒給我認識嗎」、「懂報恩」、「霸氣的女兒～從小就是老闆的料」、「那…櫃子裡的錢是誰的」、「國小同學還偷拿媽媽的鑽石項鍊要送隔壁班女生」、「老師也需要發年終獎金一下，哈哈」、「好可愛的孩子」。（編輯：倪浩軒）