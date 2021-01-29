想洗被子見標籤「詭異符號」！男霧煞煞 達人神解答真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 12:18:26
衣物上總是會附著小布條，上頭都會標示著各式圖形符號，以此來說明衣物的洗滌處理方式。不過，就有網友指出，本想清洗家中的冬被，但上頭的洗滌符號卻讓他不太明白，因此上網詢問。對此，許多達人也紛紛曝光背後真正用意。
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，其於內文緊急求助「請問洗衣達人，我查以下的標誌是否為以下呢？有誤，請教導一下」，他指出本想將家中的冬被拿去清洗，但洗滌標籤上卻標示著「不可水洗、不可乾洗、不可漂白、不可烘乾、不可熨燙」，而最右邊的圖示就讓原PO不解提問「最右邊是掛曬嗎？」更加碼詢問「我的問題是如果不能乾洗不能水洗，那要怎麼洗呢？」問題一曝光，就引來許多網友討論，其中就有內行人指出最右邊的標示為「日曬」，「這個標籤意思是只能用濕毛巾擦拭跟無陽光曝曬的晾乾」、「表面清潔跟日曬」、「依洗標就是不能洗！！只能擦一擦」。留言中亦有在洗滌衣物相關行業工作的女網友透露，鋪棉毯被類只能日曬，若真的想要清洗建議裝進洗衣袋，避免車縫線拉扯爆棉，「一定要確實日曬曬乾，使用烘乾的話，可能會縮水跟毛料變硬」。此外，她也透露這類商品之所以不能洗，是怕洗衣機在轉動過程中離心力造成跑棉結塊，也怕車縫線斷線，「客人要洗，我不會阻止，只是該提醒會提醒」。（編輯：陳雅雲）