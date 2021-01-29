桃園人苗栗就診被拒 鄭文燦：把桃園標籤化非常不對
記者李春台/綜合報導
2021-01-29 12:05:57
有桃園市民眾近日到苗栗診所看診，遭院方拒診，理由竟是「不收桃園來的」！，桃園市長鄭文燦今(29)日受訪強調「桃園不是疫區」，醫生的首責是要把病人的權利放在心中，把生命健康當作最高的價值，若把桃園人標籤化「是非常不對的」，呼籲大家不歧視、不標籤化，保持防疫同心的精神。
鄭文燦指出，只要在部桃看過診的病人，衛福部會在健保卡雲端註記21天，但是桃園的醫療院所基本上都非常認真、貼心來服務所有的病患，桃園都沒有發生拒診的情況。鄭文燦說，目前透過醫師公會宣導，讓這一波21天的註記可以完成，如果有涉及需要轉診的，也依照規定轉診；對於有部份零星個案，把部桃的工作人員、甚至委外清潔工或其他人員標籤化，甚至把部分來自桃園的鄉親標籤化，「這是非常不對的。」鄭文燦強調，傳染病防治法的精神就是要不歧視、不標籤化，所有的病患都應該給予祝福、給予關懷、給予照顧，何況這些都不是病患，他們只是在部桃有過工作的同仁，或者是居住在桃園。「桃園不是疫區，我們是採取高強度的管制，希望降低社區的風險，這是必要的防疫對策」，呼籲各界要保持防疫同心的精神，不歧視、不標籤化，要給予支持、給予照顧、給予最好最友善的待遇，這樣才是對的。
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