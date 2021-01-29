Airpods很夯卻買不下手！內行抖「反轉大招」：其實不貴
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 12:19:31
藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中備受討論的就是蘋果的AirPods，不過，近日就有網友討論「有人有買過AirPods Pro的Apple Care嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「AirrPods Pro的討論度一直很高，想請問大家，會買Apple Care嗎？有聽過幾個說法是，不買，一兩年後電力衰退再換新世代的耳機；不買，因為Pro相較前幾代有改善電力問題；還是買，一年後再用900元換電池，加保只要一千元」。貼文一出，網友紛紛回應「我就是有買，官網寫更換電池是免錢，等於7990+1000，可以用兩年，換完電池再撐一年，三年來看9000元其實不太貴」、「7990+1000就保用兩年以上，其實不算貴」、「加保後2年內電池衰退應該是不用自己出錢，官網有寫」、「買一副+Apple Care可用三年，一年三千，以方便程度來說真的還不錯」。事實上，Apple Care是蘋果專屬的保險制度，目的在於用戶只要加價一定的金額，保固期限會從一年變成兩年，像是以電池為藍牙耳機最大的致命傷來看，只要電池有問題的話，只要有買Apple Care都可以0元更換，只要不是人為損壞，以AirrPods Pro來看，相當於7990（本機）+1000（Apple Care），保固兩年最後去換電池0元，一副AirPods可以用到三年左右才需要擔心汰換問題。（編輯：張嘉哲）