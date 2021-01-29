影／推「我在南門市場辦年貨」 攤商：擔心過年沒人潮
記者李春台/綜合報導
2021-01-29 14:40:25
桃園市的老字號傳統市場南門市場因為確診者曾經到此採買，人潮一落千丈，攤商個個叫苦連天。前立委黃適卓今(29)日也帶著媽媽到市場為攤商打氣，並相挺「我在南門市場辦年貨」這項活動。有攤商直言，這幾天的確人潮有稍微回流，但他們擔心過年這一檔如果沒有人潮，辛苦一年的年終獎金可能會泡湯。黃適卓表示，自己全家都是南門市場的老朋友，尤其媽媽50年來都在南門市場買菜，是他小時候的記憶。今天看到南門市場需要幫忙，因此媽媽也站出來響應「我在南門市場辦年貨」這個活動。黃適卓呼籲大家，發揮愛心，彼此相愛。能夠在南門市場最艱困的時候，我們一起陪他們度過這個最艱難的時刻。市場內攤商雖然多了不少購物採買的人，但與之前相比還是差了很多，攤商邱小姐說，的確有比較好了，但是擔心會影響到過年，「因為過年對我們來說是一個很重要的節日，等於是我們的年終獎金一樣。」所以雖然人潮有稍微回流，但是還是差很多。邱小姐強調，來逛市場的人仍然以老年人為主，因為年輕人比較在乎，都會問家中老人家有沒有來南門市場，因為會影響到年輕人上班，但是老人家還是都會偷跑出來逛市場，因為他們說不出來買菜要吃什麼？邱小姐還說，居然聽到有攤商叫瓦斯，瓦斯行聽到是南門市場攤商就不送了。攤商也只好另找別家送瓦斯，大嘆都合作十幾二十年了，居然一遇到疫情就不送了。 邱小姐說，南門市場不是有人確診，只是有確診的病患經過而已，但是市場都有消毒，攤商也都會要求客人逛市場要戴口罩，所以相對來說，這時候應該是南門市場最安全的時候。她還強調，昨天隔壁攤位一位老闆，一整天才賣1000多快，扣掉進貨成本和攤租，根本沒有賺錢。也因此今天看到南門市場內，有很多攤商乾脆就休假不擺攤了，因為做生意要進貨，賣不出去反而會賠錢。邱小姐還自我解嘲地說，至於我為什麼還來？因為我怕別人誤會我確診了，所以要來這邊給大家看看，我還好好的在做生意。
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