公司聚餐時如何高明的躲酒？全場推「1神招」：沒人敢嘴
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 15:13:18
年節將至，許多公司照例會在此時舉辦尾牙聚餐，雖然今年受到疫情影響，不少大規模的活動都延期或停辦，但部門的小規模聚餐應酬仍然很多，且也有部分公司照常舉辦尾牙犒賞辛勞的員工。就有網友詢問大家，「如何高明的躲酒？」文章一出引發熱議，釣出許多過來人分享經驗。
有網友在PTT發文表示，又到了公司尾牙的時候，原PO透露自己身為少數的男同事，肩負起陪老闆喝到開心的工作，這樣才有機會讓獎金不斷加碼。於是原PO請教大家，「如果本身不是很會喝酒的人，那有什麼高明的方法，可以成功閃躲飄嗎？」問題掀起討論，網友紛紛提供各自的撇步，而全場公認的大絕招就是說自己要開車，「主動說要當司機」、「說要開車」、「說要開車，沒人敢嘴」、「開車／騎車」。另外也有人建議，「女生說生理期，男生就說過敏」、「說喝醉會親人」、「喝到吐在對方身上」。更有網友分享曾經親身觀察的超強業務，「喝的時候就是沾一下，然後都會先主動敬別人，等到他要喝的時候就找一個新話題或一個好笑的東西，碰一下對方肩膀手臂，繼續講話主導話題。杯子一直拿在手上，對方酒少就替對方倒酒。整場都這樣，不注意根本不會發現他在閃酒」。高明的交際手腕讓許多網友直呼厲害，但也有網友直言，「這樣的方式也不是每個人都學的來呢，畢竟要很會喇賽」。（編輯：倪浩軒）
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