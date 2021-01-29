她見台灣學生妹「狂打簡體字」！理由曝光全愣：時代變了
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 16:15:32
中文當中又分為簡體中文和繁體中文，不同國家習慣使用的方式不盡相同，而在台灣則普遍使用繁體中文。不過，近日有網友在《Dcard》貼文提到，發現最近許多國、高中生妹妹，流行在社群網站使用簡體中文，並點出背後理由，貼文曝光立刻引發全場熱議，狂嘆「時代變了！」
原PO在文中提到，發現近期許多台灣人也會用中國大陸的社群app「小紅書」，無意間看到朋友貼文指出，現在台灣國中生們也很流行「小紅書」，且每篇文底下乎都會有破百人留言，甚至發現他們配合小紅書大多使用族群，使用簡體字已經變成一種潮流指標。原PO不禁反問「現在國、高中生覺得用簡體字是種潮流？」卻突然想到身邊朋友有個念高中的表妹，打字也都用簡體字，說話也很多中國大陸用語，但身邊沒有年紀比較小的親戚，所以不太知道實際狀況為何，只是當下聽到覺得「很扯、怎麼可能啊！」貼文曝光後，隨即引發網友熱議，紛紛回應「是真的！男友的高中妹妹她們Instagram也都是簡體字，很愛看陸綜、陸劇，一開始也傻眼，時代變了」、「想到以前國中的時候也很愛寫簡體字，感覺會寫越多越厲害，不過長大就覺得好蠢，現在除非很急，不然都寫繁體了」、「我2個表妹國中也是都用簡體字」、「對他們而言確實是一股潮流」；不過，也有網友認為「但是我覺得小紅書很好滑欸，我覺得上面的內容因人而異欸，我的小紅書上面都是手帳手寫或一些讀書心得、電影推薦之類的，不過我不會用簡體字就是了哈哈」、「但小紅書真的好用好滑啊，女生想要的各種都有，每天也會推薦很多好文」。事實上，台灣作家「電商人妻」也曾指出，小紅書就像中國大陸的Instagram一般，圖像為主，能滿足無法使用Instagram的少男少女們，在上面分享照片累積點閱，它不像「抖音」那樣要充滿快速娛樂性質，反而多了點慢質感，且中國大陸現在經濟能力高，用戶紛紛在上面分享去了哪裡玩、買了什麼精品等行為，容易令人羨慕仿效。（編輯：賴詠璿）