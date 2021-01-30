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房市／1月房市與12月持平　首購需求穩

財經中心/綜合報導

2021-01-30 08:00:00

信義房屋公布1月交易與去年12月持平
▲信義房屋公布1月交易與去年12月持平，主要是首購需求穩定。（圖／NOWnews資料照片）
信義房屋統計全台門市1月前26日的市場交易狀況，反應元月房市買氣維持穩定，交易量大致較去(109)年12月持平，主要都會區中新竹、桃園與台中的交易量，都仍較上月成長；就購屋動機而言，首購需求在今(110)年1月交易最為熱絡，首購成交比重皆高於上月與去年同期。
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，購屋人對於政策議題仍感到關心，但買方多數也能理解政府主要是打炒房並非全面打房，大概從1月上旬後政策引發的觀望逐漸淡化，同時疫情發展雖然引起市場密切關注，但剛性需求對於政策與外在事件較不敏感，加上市場上幾乎也都是自住當道，1月的房市交易量並未較上月有明顯差異。
去年1月因為有農曆春節，銷售天數少、成交量基期較低；至於今年1月與去年12月相比，交易表現則大致持平，市場尚未出現年關前買氣降溫的跡象，顯示當前的買氣維持穩健。主要都會區的部分，台北市房價水準較高，買賣雙方對於政策與外在情勢變化也比較敏感，因此1月的房市交易量較12月略減6%；新北市則仍是維持穩定的自住買氣，1月交易量大致較12月持平，總價700 ~1000萬元、1000 ~1500萬元與1500 ~2000萬元的交易，就佔了新北市交易比重的7成。
桃園市則是交易量月增約6%，總價500~700萬元、700~1000萬元與1000~1500萬元的交易，都較上去明顯成長，新竹地區買氣持續活絡，月增幅度超過1成，台中市則是月小增4%，總價700~1000萬元的首購產品增加最為顯著，台南市則是月減17%，高雄市月減6%。
曾敬德指出，若此波疫情後續發展能夠受控，則農曆年後的買盤可望快速回籠，不過同時間政府也會持續關注房市變化，避免房市出現過熱的現象。
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