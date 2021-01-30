房市／溫差大 外牆磁磚易剝落 專家示警
財經中心/綜合報導
2021-01-30 08:30:00
一波波寒流來襲，老舊公寓、大樓的外牆磁磚易因日夜溫差大、熱漲冷縮而剝落，除了影響外牆美觀與周遭行人的安全，也易對居家產生不良影響，專家表示，外牆磁磚剝落，易讓外牆有裂縫，室內易因防水層受損產生白華、漏水風險。
老舊建築的外牆會隨著時間逐漸老化、劣化，導致外牆的磁磚、飾材剝落，甚至會影響到建築結構安全，房屋內部、樓梯間等處有裂縫產生；根據內政部建築研究所報告，大樓外牆剝落，室內可能因外部防水層受損，使室內產生滲漏水現象，進而產生白華。白華是指在混凝土、磚塊等材質中，可溶解的成份隨水溶解，在水份蒸發之後，分析出白色的鹽類附著物質。乾性白華多於水泥粉刷的牆壁上形成，外觀如粉狀或絲狀的碳酸鈣結晶；濕性白華則是由牆面裂縫或磁磚間隙隨水滲流出來，形成白色水流痕，種白華在老舊建築物中最常見，只要水源不被斷絕，就會不斷產生。信義居家表示，外牆若是水泥砂漿、磁磚、洗石子牆產生裂縫及凹洞隙孔現象，會讓牆體吸水，造成漏水壁癌情形，若房屋外牆又是迎風牆，更有長時間潮溼或雨壓滲水狀況，而產生風化效益，白華、壁癌情形會更加嚴重，甚至因此腐蝕鋼筋造成結構的老化危害。而更嚴重的是，外牆磁磚脫落並非單純只是接著劑脫落或磁磚品質不良所造成，更有可能是結構體出了問題，而衍生出牆壁裂縫，信義居家表示，若是如此，室內有滲水、壁癌以及漏水等問題，要先解決結構上的問題，再處理外牆，才是治本的作法。