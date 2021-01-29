自由座取消！高鐵春節估增46.7萬張票 2／1零時開放預購
記者陳致宇／台北報導
2021-01-29 16:43:08｜2021-01-29 16:43:10
因應防疫趨嚴，高鐵於 2 月 8 日至 16 日春運期間實施全面對號座，預計可再釋出 46.7 萬座位數，占原提供之總座位數 28.7% ，將自 2 月 1 日凌晨零時起開放售票。此外，高鐵車廂內自 2 月 1 日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，必須遵守保持社交距離規範，並應於飲用或食用完畢後，儘速佩戴口罩。
高鐵公司表示，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此， 1 月 31 日晚間 21 時至 24 時，除高鐵站以外的售票通路將全數暫停交易。同時，站內售票窗口、自動售票機等售票通路，也將暫停 2 月 8 日至 16 日之票務作業，但仍可進行其他時間之各項票務服務。針對付款期限至 1 月 31 日 24 時為止的已訂位車票，將自動展延付款期限至2月1日，旅客權益不受影響。高鐵公司提醒， 2 月 8 日至 16 日實施全車對號座期間，將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡使用，有通勤需求的旅客須提早訂位購票，並依照票面所載的車次及車廂座位搭乘。收假後 2 月 17 日上班首日恢復提供自由座服務。針對定期票、回數票之旅客，高鐵公司也提出配套措施，定期票原優惠效期含 2 月 8 日至 16 日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延 3 天優惠效期，亦即共展延 12 天；回數票除展延 12 天優惠效期外，若於 2 月 7 日（含）前購買，並於 2 月 17 日（含）至 4 月 19 日（含）將次數使用完畢者，可於 2021 年 4 月 30 日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票 1 張。此外，高鐵車廂內自 2 月 1 日起禁止飲食，列車上也全面暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各 1 份及瓶裝水。為減少旅客接觸感染之風險， 2 月 1 日起列車椅背網袋內車上雜誌及捐款信封將同步撤除，並暫停商務車廂內書報雜誌服務。
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