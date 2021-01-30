影／鄭文燦逛南門市場相挺 攤商舉牌：2024總統救救我！
記者李春台/桃園報導
2021-01-30 12:31:07
桃園市長鄭文燦今(30)日一早就到桃園南門市場為攤商打氣。所到之處攤商紛紛高喊「謝謝市長！南門市場加油！」。也有攤商自製標語「2024總統好，請總統救救我」，鄭文燦上午親自走訪市場買菜、買肉，也呼籲桃園市民過年前多到市場採買年貨，安心購物，一起為攤商加油打氣。
南門市場是桃園最大也最老的傳統市場，確診足跡公布後人氣大不如前，從原本一天可以有4、5千人到市場裡買菜的熱鬧景象，現今僅剩約1成的買氣，許多攤商不是選擇硬撐就是乾脆休市不做生意。今天雖然是周末，但南門市場的採買人潮明顯不若以往假日人擠人的景象，雖然人氣有比前一段時間好一些，但攤商普遍都還是苦喊「生意真的很差！」鄭文燦一早親自到南門市場向攤商們逐一問候，當場採買青菜、鹽水雞、油飯等各項生鮮熟食，以行動給予攤商最大的鼓勵。他表示，南門市場是桃園最大的傳統市場，人氣鼎盛，近期受到中央公布確診者足跡的影響買氣減少，市府持續加強市場消毒工作及多項防疫措施，維護市場安全，也歡迎消費者在過年前多到市場採買生鮮蔬果或各項年貨，安心購物。 鄭文燦指出，近期中央流行疫情指揮中心公布相關確診者足跡，其中包括南門市場等處，市府不只多次安排消毒工作，也落實各項防疫工作，像是於入口處設置酒精消毒器提供採買民眾消毒雙手，也要求攤商及顧客配戴口罩，並停止各項試吃、試用活動，避免飛沫傳染，並進行多次消毒工作，確保環境安全，未來也會針對全市傳統市場以每週一次的頻率進行消毒，讓市民朋友辦年貨或採購日常所需時放心。
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