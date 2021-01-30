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佔校地種菜！遭警告將取締　天兵「15字禮貌回應」網笑炸

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 13:39:00

▲網友發現「佔用校地勿種菜」的警告牌下方，種菜者竟禮貌留言回應，讓大家笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書社團）
▲網友發現「佔用校地勿種菜」的警告牌下方，種菜者竟禮貌留言回應，讓大家笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書社團）
所謂「伸手不打笑臉人」，只要禮貌做到十足，就算理虧了也可以硬撐到底？有網友就發現一處台大校地內，遭到不明人士私佔種菜，而校方也在菜圃前立下警告標語，提醒「請勿佔地種菜，違者將報警取締」。結果種菜者竟在公告下方留言15字禮貌回應，讓大家全笑翻。
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有位網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，分享了一張照片。照片中可以看見在一處小菜圃前，豎立了一個警告標語，公告上寫著「此處為國立臺灣大學校地，請勿佔用種菜。違者將報警取締。」
▲網友發現「佔用校地勿種菜」的警告牌下方，種菜者竟禮貌留言回應，讓大家笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書社團）
▲網友發現「佔用校地勿種菜」的警告牌下方，種菜者竟禮貌留言回應，讓大家笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書社團）
但亮點更在告示牌下方，種菜者現身留言回應「不好意思！！等我們收成後！！會馬上撤退！！」每句後方都打上兩個驚嘆號加強語氣，看起來十分有禮，但等到收成後才要離開的想法讓人哭笑不得，原PO不禁吐槽，「今年的菜價比較貴，先不要..先不要..」
笑翻的網友也紛紛在底下留言回覆說，「成了留言板」、「這有好笑到」、「有禮貌！給過」、「好可愛」、「頭都洗下去了，拜託～」、「告示要寫土地有重金屬就不會有人敢種了」、「以為有農業相關科系，就可以在裡面種菜？」、「笑爆」。（編輯：倪浩軒）
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