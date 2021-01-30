木耳台語怎麼唸？一半人答錯 巷仔內揭正解：長知識了
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 14:30:02
木耳含有豐富的天然膠質和膳食纖維，無論是搭配紅棗、冰糖熬煮，還是搭配燕窩，或者是當作提升口感的佐菜，都十分受到民眾歡迎。就有網友好奇詢問，木耳的台語發音該怎麼唸呢？更透露自己與同事的見解不同，引發熱議。
有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，好奇詢問大家，「木耳的台語你們都怎麼唸？」原PO進一步解釋，自己都唸「某密」、可是同事堅持是唸「某膩」，讓原PO疑惑表示，「南北口音不一樣嗎？！可是我們都是南部人啊」，更透露與同事為此糾纏了5分鐘。那麼木耳到底該怎麼唸呢？網友紛紛在底下留言回覆說，「膩」、「某膩」、「某膩＋1」、「南部，我也是唸某膩」、「台北，某膩」、「聽老人家講都是說，某膩」、「膩，唸密感覺好像臭乳呆」、「木耳農夫說膩」、「某膩＋1，屏東人」。網友的回覆大多是說某膩，但也有少數網友認為，「某Z」、「我家都唸某密欸...也是南部人」。實際前往教育部「臺灣閩南語常用詞辭典」網站可以發現，木耳的主要音讀為「bo̍k-ní」，就是「某膩」無誤，但其他音讀也可唸作「bo̍k-jí」、「bo̍k-mí」，後者就是原PO所唸的「某密」，前者是其他網友提到的「某Z」，所以嚴格說起來，其實原PO的唸法也沒錯。（編輯：倪浩軒）