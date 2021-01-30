NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

狂遭投訴扣薪！外送員電梯內「旋轉灑尿」　管理員臉綠了

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 23:45:38

▲有女大生在Dcard上抱怨遇到騷擾案件，該名外送員不僅半夜傳訊想聊天，下個動作更讓她當場嚇傻。（圖／翻攝自Dcard）
▲中國一名男外送員日前疑似遭檢舉心情不佳，竟在送餐過程的電梯內旋轉小便。圖為示意圖，非事件本人。（示意圖／取自Pixabay）
美食外送服務蔚為風潮，但隨之而來發生的糾紛也時常有所聞，不論是店家、外送員或是顧客三方之間的爭議都相當令人頭痛，不過仍有不少民眾因為上班彈性、獎金制度選擇加入外送員行列。日前在中國上海就有一名外送員疑似遭檢舉過多次，薪水遭官方扣減一時心情不好，竟然在送餐過程中在電梯內小便，離譜行徑曝光後也讓眾人大嘆「大概猜得出為何被檢舉那麼多次了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，這名男性外送員日前在上海浦東接到了餐點外送的訂單，接著便騎車到某棟電梯大樓內送餐，從監視畫面中可以發現，在電梯上升過程中該名外送員突然脫下長褲，更在狹小的空間內邊旋轉邊小便，尿液遍布整台電梯。
▲外送員在電梯裡小便。（圖／翻攝自看看新聞微博）
▲該名外送員在電梯裡小便，全程遭到監視器拍下。（圖／翻攝自看看新聞微博）
報導指出，大樓管理員發現後也立刻進行清潔與消毒，更向該外送平台聯繫回報；根據該名外送員說法表示，自己是因為最近連續遭到檢舉投訴次數過多，導致薪水不段被扣減，一時心生不滿才做出如此誇張行徑。除了寫信向住戶致歉外，外送員本人也回到事發現場與大樓管理員進行消毒工作。
不過畫面曝光後也掀起不少網友撻伐，許多留言就針對這種行為表示不滿「大概猜得出為何被檢舉那麼多次了」、「心情再怎麼不好也不能像狗一樣」、「不能讓這種人再做外送員這種職業了吧，搞不好往餐點裡面小便都是有可能的」、「素質呢」、「真怕他對餐點做出其他什麼不理智的行為」。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
48.48%51.52%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
27.46%72.54%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀