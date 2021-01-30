狂遭投訴扣薪！外送員電梯內「旋轉灑尿」　管理員臉綠了

美食外送服務蔚為風潮，但隨之而來發生的糾紛也時常有所聞，不論是店家、外送員或是顧客三方之間的爭議都相當令人頭痛，不過仍有不少民眾因為上班彈性、獎金制度選擇加入外送員行列。日前在中國上海就有一名外送員疑似遭檢舉過多次，薪水遭官方扣減一時心情不好，竟然在送餐過程中在電梯內小便，離譜行徑曝光後也讓眾人大嘆「大概猜得出為何被檢舉那麼多次了」。

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綜合陸媒報導，這名男性外送員日前在上海浦東接到了餐點外送的訂單，接著便騎車到某棟電梯大樓內送餐，從監視畫面中可以發現，在電梯上升過程中該名外送員突然脫下長褲，更在狹小的空間內邊旋轉邊小便，尿液遍布整台電梯。

▲該名外送員在電梯裡小便，全程遭到監視器拍下。（圖／翻攝自看看新聞微博）

報導指出，大樓管理員發現後也立刻進行清潔與消毒，更向該外送平台聯繫回報；根據該名外送員說法表示，自己是因為最近連續遭到檢舉投訴次數過多，導致薪水不段被扣減，一時心生不滿才做出如此誇張行徑。除了寫信向住戶致歉外，外送員本人也回到事發現場與大樓管理員進行消毒工作。

不過畫面曝光後也掀起不少網友撻伐，許多留言就針對這種行為表示不滿「大概猜得出為何被檢舉那麼多次了」、「心情再怎麼不好也不能像狗一樣」、「不能讓這種人再做外送員這種職業了吧，搞不好往餐點裡面小便都是有可能的」、「素質呢」、「真怕他對餐點做出其他什麼不理智的行為」。（編輯：楊智傑）