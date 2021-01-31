菜鳥尾牙中二獎！前輩「1句酸爆」 眾曝陋習：是認真的
編輯中心/綜合報導
2021-01-31 17:49:13｜2021-01-31 17:52:22
近期因為疫情關係讓不少尾牙活動取消，不過仍有公司改成小場次舉辦。就有一名女網友無奈表示，自己剛進新公司3個月左右就遇上尾牙，沒想到意外抽到「二獎8千元」，隨即遭到身旁前輩開口「1句」偷酸，讓她不知該如何是好。隨後也有過來人揭開職場陋習：「他們是講認真的」。
一名女網友在《Dcard》上分享自身遭遇，「最近剛換工作，剛進新公司兩、三個月而已，就遇到尾牙抽獎，原本也不知道獎金金額多少，我就不小心抽到二獎8000元，另一個大獎是兩萬，一個資深前輩抽到，後來他大方捐款出來一半讓其他同事抽」。隨後坐在一旁的前輩也一搭一唱的開口偷酸：「為誰辛苦為誰忙，就被新人拿走了！」、「下禮拜上班，就看你們新人的誠意啦」；讓原PO開始憂心：「請問各位職場前輩們，在年終不比前輩高，只能靠多來的獎金撐，不能像職場老鳥這麼大方，要如何才能打圓場、又能討好前輩，在險峻的職場上安穩存活下去呀？」過程曝光後，立刻有不少過來人揭開職場陋習，「他們是認真的，建議拿4千做做人情，反正也是抽中的，至少自己還有4千，而且還可以趁機和同事們混熟，轉個念頭思考，其實是很賺的」、「我是建議你拿8000的一半出來給大家吃吃喝喝,自己還有四千，同時對同事前輩也不會太失禮，大家開心就好不要太計較啊，你之後在公司才好待」、「看你想不想做長久，花一點錢打好關係，一點都不虧」、「說這種話的人真的是很討厭，但為了你的人際關係，建議你還是拿一部分出來請大家」。另外也有人感嘆，「台灣公司的腐敗文化，沒有人可以強迫你 ，本人極度厭惡這種奇妙文化」「菜鳥抽大獎不打點人際關係給其它老鳥安慰沒抽到獎的心靈，在公司難做事也別太意外，誰叫這就是....辦公室文化」、「我也是剛入職三個月中1萬大獎，老鳥也沒經過我同意說要請大家喝星巴克，我真的無言」。（編輯：潘毅）