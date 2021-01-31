花4千元買冷凍年菜！她憂「被當盤子」　網曝實情：賺到

農曆新年即將到來，親朋好友都會趁著此時圍爐團聚，但每年的年夜飯菜單都成為一道難題，是該自己下廚煮還是上餐廳吃飯，或是選擇冷凍年菜有時甚至會成為飯桌糾紛的導火線，讓闔家團聚的喜事蒙上一層陰影。近日就有網友發現家人今年預購了要價4千元的年菜，看完菜色卻不禁懷疑「這樣要4000元很划算嗎？」

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這名網友在PTT的WomenTalk版上分享了自己家人所訂購的年菜，仔細一看預購的年菜項目包含了「福氣人參雞湯」、「清蒸野生盧魚」、「花雕醉蝦」、「極品佛跳牆」、「特極海鮮羹」、「酸菜白肉鍋」、「辣味米糕」、「酒釀香腸」、「蘿蔔好彩頭」、「翠玉獅子頭」、「新鮮小鮑魚」、「Q彈花枝丸」等一共12道佳餚。

不僅如此，在收據上還寫著將附贈「開運流沙包」，不過這樣一道完整的年菜要價3999元還得附上運費120元，原PO就表示這些菜色雖看起來相當美味，但不確定分量如何，忍不住好奇詢問「冷凍年菜4000元是盤子嗎」，擔心家人買到不划算的冷凍年菜。

▲年菜買多少才算貴？（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，許多網友紛紛表示其實價格還算實惠「這麼多菜很便宜阿」、「四千還好吧，那麼多道」、「還好吧！每年冷凍年菜最少都要訂上萬」、「可以接受的範圍啦，算賺」、另外也有網友點出關鍵在不必下廚準備「便宜啊，時間成本、備料、洗菜」、「給你4000，去採買+煮+洗碗」、「連打牌都要用電動桌了 誰要洗碗」、「貴不貴是看給你4千你願不願意和做不做的出這桌料理」。（編輯：楊智傑）