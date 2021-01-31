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主管曖昧匯1萬！再約她「看夜景」　網揪1細節驚：太噁心

編輯中心/綜合報導

2021-01-31 21:25:44

▲一名女網友發文，表示主管不僅突然約她吃飯看夜景，竟然還匯1萬元給她，讓她嚇得趕緊向男友求助。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友發文，表示主管不僅突然約她吃飯看夜景，竟然還匯1萬元給她，讓她嚇得趕緊向男友求助。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

若在職場上遇到主管「特別照顧」，你會怎麼做呢？對此，就有一名26歲的女網友發文，表示40幾歲的主管除了約她一起去吃飯，還匯了1萬元，說要給她買漂亮的衣服，甚至語帶曖昧地說「我們之間所有的事情，不會有第三個人知道」，嚇得她趕緊向男友求助，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文並PO出與主管的對話，只見主管先是傳了幾張夜景照，接著問「有機會找小美女吃飯嗎」。原PO也表示，因為主管之前就曾透露自己可能會離職，所以當她看見主管的邀約，以為主管只是想和他們道別，不過她當時不確定這是否為單獨邀約，所以「打算委婉拒絕，或是問他是聚餐嗎，找女同事一起去」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
怎知主管下秒竟然說「我在妳卡裡打了10K，去買些漂亮衣服吧，放心，我們之間所有的事情，不會有第三個人知道」，但這也讓原PO超傻眼，她接著回「主任，你不可以這樣，我轉回去給你」，她也表示自己因為太過驚嚇，都不太敢和男友說，還好主管後來則說「依妳了，不會有下次了」。
▲女網友PO出自己和主管的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出自己和主管的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）
雖然主管沒再繼續追問，但也讓原PO很困惑，「現在到底是？是我太單純嗎？還是現在這個社會這種事常常發生？我有男友主管也知道，主管有老婆，也有兩個可愛的小孩，一直以來主管教我很多東西，我一直都抱持感恩的心」。
▲女網友PO出自己和主管的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出自己和主管的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也表示，平常主管在公司也沒什麼踰矩的行為，也都稱他們三個下屬小美女，「所以我也不疑有他，如今突然轉錢到我戶頭，我真的傻眼」，發生這種事，也讓她不知以後怎麼面對主管，「為什麼要毀了我們單純的師徒關係，覺得難過，長越大越發現世界有很多我不知道的黑暗，唉」。

貼文一出，也有眼尖網揪出1細節，表示該名主管所傳的夜景照地點「龍潭乳姑山」，通常都是「情侶去看夜景」的地方，「可以確定的是你主管對你有意思，想納妳為妾（小三），建議你最好不要去，就算有同事陪也是不要，因為同事有可能跟你主管有預謀，或是臨時被主管支開，因為我也是男人，男人就知道這個想法是什麼」、「好噁心的主管」、「好可怕」、「出社會後真的什麼人都有…」、「一整個看起來就是想包養小三的節奏」。（編輯：郭佩蓉）

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