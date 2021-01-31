主管曖昧匯1萬！再約她「看夜景」　網揪1細節驚：太噁心

若在職場上遇到主管「特別照顧」，你會怎麼做呢？對此，就有一名26歲的女網友發文，表示40幾歲的主管除了約她一起去吃飯，還匯了1萬元，說要給她買漂亮的衣服，甚至語帶曖昧地說「我們之間所有的事情，不會有第三個人知道」，嚇得她趕緊向男友求助，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文並PO出與主管的對話，只見主管先是傳了幾張夜景照，接著問「有機會找小美女吃飯嗎」。原PO也表示，因為主管之前就曾透露自己可能會離職，所以當她看見主管的邀約，以為主管只是想和他們道別，不過她當時不確定這是否為單獨邀約，所以「打算委婉拒絕，或是問他是聚餐嗎，找女同事一起去」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出自己和主管的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出自己和主管的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，也有眼尖網揪出1細節，表示該名主管所傳的夜景照地點「龍潭乳姑山」，通常都是「情侶去看夜景」的地方，「可以確定的是你主管對你有意思，想納妳為妾（小三），建議你最好不要去，就算有同事陪也是不要，因為同事有可能跟你主管有預謀，或是臨時被主管支開，因為我也是男人，男人就知道這個想法是什麼」、「好噁心的主管」、「好可怕」、「出社會後真的什麼人都有…」、「一整個看起來就是想包養小三的節奏」。（編輯：郭佩蓉）