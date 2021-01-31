和女友吵架後酒駕！19歲哥「報警抓自己」下場慘：想靜靜

情侶吵架在所難免，雖說該如何與對方理性溝通、解決問題才是重點，不過有時候生氣情緒不穩時也會做出令人難以想像的行為。日前在中國河南就有一名19歲男子與女友吵架後酒後駕駛，警方到場進行酒測後發現男子的確超標，不過同時也發現原來舉報他酒駕的竟是駕駛本人，更坦言自己是想去監獄「坐幾天清靜清靜」才做出這種行為。

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根據中國公安部交通管理局的微博指出，去年12月27日晚間11點左右河南新鄉長垣市公安局收到有人檢舉有民眾酒後駕駛，同時明確報上車牌號碼和行車地點，警方到場後也立刻進行酒測，經抽血送檢後發現，這名男駕駛的血液內酒精含量93.37mg/100ml確實高過法定標準，沒想到將他帶回警局詢問後警方才驚覺，這名駕駛竟然和報案民眾是同一人。

▲警方到場後發現駕駛早就醉醺醺的無法駕駛。（圖／翻攝自公安部交通管理局微博）

報導指出，該名張姓駕駛年僅19歲，會主動打電話報案是因為自己當天和女朋友吵架，所以故意喝酒後駕駛還自己報案，單純為了「去裡面（監獄）坐幾天清靜清靜」。不過酒駕的犯罪行為仍是事實，該名駕駛除了駕照被吊銷外，還得面對罰款和有期徒刑，加上涉嫌危險駕駛罪，五年內是無法再拿回駕照了。

這個後果原本他預想的「清靜幾天」還來的嚴重不少，事件曝光後網友也紛紛傻眼表示「年輕人終究是年輕人」、「賠了夫人又折兵的最佳示範」、「虧大囉」、「員警：最喜歡誠實的小孩了」、「這個酒醒了，估計逮後悔死」、「好險沒有想不開做出更誇張的行為」、「總有更好的方式清靜吧」。（編輯：楊智傑）