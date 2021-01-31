《木曜4超玩》啥時紅的？全場揭「爆紅關鍵」：無人能敵

節目《木曜4超玩》因為擁有豐富的創意點子，和緊跟時事的企劃及活動，再加上節目風格相當幽默有趣，在近年來迅速爆紅，也累積了許多死忠粉絲，成為了YouTube上最熱門的節目之一，對此，也有網友相當好奇，《木曜4超玩》是從什麼時候開始紅的，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「木曜四超玩是從什麼時候開始紅的？」為題發文，表示《木曜4超玩》是由邰智源、KID（林柏昇）、溫妮、泱泱、坤達以及新加入的成員，阿部瑪莉亞所共同主持的節目，到了現在已經成為熱門的網路電視節目。原PO也回憶說道，「但我記得一開始其實節目的點閱率並沒有很好」，因此他相當好奇《木曜4超玩》是從何時開始，或者是從哪一集開始才走紅的呢？

▲一名網友在PTT發文。 （圖／翻攝自PTT）

「

一日幕僚啊，長篇的節目，應該沒有人能超越的吧

」

事實上在2018年時，正逢台北市長柯文哲挑戰台北市長連任，而木曜團隊也剛好找到了當時網路聲量最紅的柯文哲市長一起合作，拍攝「一日市長幕僚」一集節目，也首度曝光台北市長一整天的行程與作息，節目播出後也立刻造成轟動，網路上話題不斷，影片也達到1千多萬的點閱率，因此網友們才會認為這是《木曜4超玩》爆紅的關鍵原因。