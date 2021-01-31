《木曜4超玩》啥時紅的？全場揭「爆紅關鍵」：無人能敵

節目《木曜4超玩》因為擁有豐富的創意點子，和緊跟時事的企劃及活動，再加上節目風格相當幽默有趣，在近年來迅速爆紅，也累積了許多死忠粉絲，成為了YouTube上最熱門的節目之一，對此，也有網友相當好奇，《木曜4超玩》是從什麼時候開始紅的，貼文一出，引起熱議。
該名網友在PTT以「木曜四超玩是從什麼時候開始紅的？」為題發文，表示《木曜4超玩》是由邰智源、KID（林柏昇）、溫妮、泱泱、坤達以及新加入的成員，阿部瑪莉亞所共同主持的節目，到了現在已經成為熱門的網路電視節目。原PO也回憶說道，「但我記得一開始其實節目的點閱率並沒有很好」，因此他相當好奇《木曜4超玩》是從何時開始，或者是從哪一集開始才走紅的呢？貼文一出，立刻引起熱議，網友們一面倒，直指《木曜4超玩》是因為「一日市長幕僚」才開始紅的，「一日幕僚觀看數大爆炸，才開始真正站上頂點」、「單論流量，一日市長幫助很大，雖然之前的一日系列就很不賴」、「看點閱率就知道了，一日市長是第二名的快3倍點閱率」、「柯P一日幕僚」、「我是看一日市長幕僚才知道有這個頻道的」、「一日市長算是巔峰」、「一日幕僚啊，長篇的節目，應該沒有人能超越的吧」、「一日市長，無人能敵」、「爆紅就一日市長幕僚吧」。
事實上在2018年時，正逢台北市長柯文哲挑戰台北市長連任，而木曜團隊也剛好找到了當時網路聲量最紅的柯文哲市長一起合作，拍攝「一日市長幕僚」一集節目，也首度曝光台北市長一整天的行程與作息，節目播出後也立刻造成轟動，網路上話題不斷，影片也達到1千多萬的點閱率，因此網友們才會認為這是《木曜4超玩》爆紅的關鍵原因。但也有其他網友留言表示「一日7-11和一日蚵農，就捧紅兩個學姊，一日市長幕僚是爆紅」、「一日蚵農，木曜ptt台綜版第一次爆」、「阿部加入後」、「泱泱」、「坤達運動會」、「爆炸成長應該是一日市長幕僚，但在爆紅之前早就很有實力了，爆紅之後也維持很好」、「本來就還行，但一日幕僚那波拉抬很多」。（編輯：郭佩蓉）