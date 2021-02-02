習俗百科／一燈滅千愁！平安燈除穢氣、引財神 告別低潮
相信大家應該都有農曆春節過年時，和家人一起到廟裡「點燈」祈福、安太歲的經驗，平安燈不僅僅是大家心中對於「過年」的印象，也是大家對新年的祈福和期許，希望新的一年自己和家人都能發展順利、超越自我，以及最重要的，就是身體健康。
平安燈又稱「光明燈」、「長明燈」、「無盡燈」，是宗教中祈福用的燈具，常見於佛教、道教的廟宇中；可是在歐美也看得到類似平安燈的祈福蠟燭座，主要是在天主教和正教會的教堂中，讓信眾可以自由點燃，代表自己對耶穌基督或天主的信仰可以照亮世上其他人，並且祈求上帝的祝福。燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「點平安燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。以往的平安燈是使用蠟燭或油燈的方式，但其大量的燃煙和光亮總是飄忽不定的缺點，至近代由傳統燈泡取代，近幾年更是進化為LED燈泡。平安燈常做成塔型，燈與燈之間有小隔間，內用燈泡點亮，外則在透明小窗上貼上或是寫上施主的姓名、生日。台灣人普遍認為「點平安燈」和太歲信仰有關聯。太歲信仰結合道教的神祇譜系和民間的本命說，進而形成星辰、星君信仰。因此，基於星命思想，台灣人認為每個人的生辰和歲君辰宿有相互感應的關係。再結合犯沖的觀念，犯太歲的觀念應運而生。後又衍生出化解之法，漸漸發展出「點平安燈」、「安太歲」以安穩心神的方法。近來點燈的種類也越來越多元，例如：添嗣燈、文昌燈、財神燈、姻緣燈、藥師燈……等，不同的需求有不同的燈可以點，廟宇的服務也越來越貼近信徒的心了。馬上就要迎來新年了，要不要考慮到廟裡為自己點平安燈呢？在新的一年便會有神光照亮你，幫你驅趕身上的穢氣，正面能量多的話自然能吸引更多好運！（編輯：連宜方）資料來源：全國宗教資訊網－點光明燈鹿港天后宮點燈祈好運「幸好沒漲」維基百科－光明燈