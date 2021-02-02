面試突被問「身高體重」！她苦等0消息　內行揭殘酷現實

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的學經歷、能力條件做篩選外，面試時還會依照待人處事態度、應對口吻來決定是否錄取，不過近日就有一名女網友接到某金融業的內勤職務面試邀約，電話上與對方聊到學經歷的過程都相當愉快，沒想到對方卻無預警問了身高體重，接著更含糊回應會再安排時間面試後，讓她遲遲等不到消息。這也讓該名女網友無奈求助「有人有類似的經驗嗎」。

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原PO於《Dcard》上發文，表示日前接到某間金融業的內勤職務邀約電話，本來電話面試過程中相談還算愉快，只是對方突然詢問原PO的身高體重後，就含糊表示「需要經過詢問主管才能安排面試時間」，接著就沒有任何消息了。原PO解釋自己可以接受櫃員注重身材長相，「那完全不需要面對客戶的內勤呢？有人有類似的經驗嗎？」。

此外她也補充表示，雖然自己對目前160／73的體態不算相當滿意，但也有努力控制飲食和運動，更成功的在另一間金融業公司獲得內勤工作機會，「想到這件事還是有點不爽，並已拒絕與這家金融業有任何業務往來」，另外她也無奈回應「真的感覺到歧視，當下沒有反應過來就直接報給他們了，下次會拒絕報的」。

▲面試被問「身高體重」讓原PO失去這份工作機會。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看完這篇求職經驗也紛紛湧入留言，有內行就道出真相「某幾家（金融業）的確會，換一家就好，沒事的」、「老實說不管這份工作需不需要面對客戶，在職場／社會上女生就是很容易因為外表受到差別待遇！希望你不要因此感到挫折、減肥順利」、「之前幫忙過金融業面試，確實聽過主管說連自己身體身材狀況都沒辦法管控，怎麼能確定他能管理好金融這麼嚴謹的事務呢」、「有些公司在挑內勤或是櫃檯會看身材跟臉蛋啦，因為偶爾會送公文去不同地方或是貴客上門，門面比較重要」。（編輯：楊智傑）