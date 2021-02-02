▲ 不止郵務車，中華菱利 e-Veryca 電動貨車跨足餐飲業

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從家族經營到營收破億的中小企業，外燴點心服務第一品牌「趴趴走美食工坊」前身是位於台北公館立業超過三十年的老字號「世紀西點麵包店」，2004 年頂著老字號的金字招牌，老闆張鑑弘帶著家族企業轉型，朝向西點外燴發展。一開始從麵包店兼著做，到現在外送幅員遍及北台灣的「趴趴走美食工坊」旗下已有 18 台外燴車，每台車、每個司機都兼具十八般武藝，不僅送餐，餐點陳列、料理說明全都一手包辦。公司從買二手菱利開始做起，去年也透過「車電分離租賃方案」購入了兩台菱利電動車。
「車電分離租賃方案」省很大e-Veryca 菱利電動車採用與 BMW 同等級 Samsung SDI 電池，行駛里程足以供應「趴趴走美食工坊」外送範圍，司機早上出門送餐，晚上透過壁掛充電器便利充電。「趴趴走美食工坊」擁有 18 台菱利，張鑑弘坦言，車輛管理成本是公司很大的支出項目之一，以油車而言，基本油錢及一年兩次的保養費用，每台車的花費大約在 58,000 元/年，但是透過菱利電動車「車電分離租賃方案」，電動車前 8 年每個月電池租賃費用為 2,899 元( 第 8年後月租費調降為 1,899 元)，每台電動車的支出成本降到 34,788 元/年。加上公司司機平均年齡在 40 歲上下，電動車等同於自排車的特性，也解決了年輕人普遍不會開手排車的問題
e-Veryca 載貨空間靈活不同於電動郵務車運送模式，「趴趴走美食工坊」皆以專車到點的方式服務客戶，在忙碌高峰期，曾有過 18 台車都得出動的記錄。以 50 人的外送餐點來計算，出餐盤數約在 15-20 盤之間，因此車室載貨空間對外燴業者也是很重要的考量，e-Veryca 菱利電動車車室採用兩人座貨車設計，純電驅動所產出的高扭力輸出，可滿足超過 400 公斤貨物承載力，而車室內可堆疊的靈活載貨空間也能援助各種需求的外燴訂單。
e-Veryca 全新售價 87.9 萬 還可選用「車電分離租賃方案」中華菱利 e-Veryca 為鼓勵更多中小企業採用，全新售價 879,000 元(已扣除貨物稅補助)，即日起購車再加贈 20 米內基本免費安裝及隨車充電器。此外，也可透過「車電分離租賃方案」添購新車，車體價格只要 526,000 元(已扣除貨物稅補助)，每個月再加 2,899 元電池租賃費用(註)，即可將中華菱利 e-Veryca 開回家。詳請請洽全台匯豐汽車展示中心或中華汽車官網查詢https://www.china-motor.com.tw/e-Veryca
註: e-Veryca車電分離租賃方案:車體價格 526,000 元，50,000 元電池保證金，電池租賃費用 1~96 個月每月 2,899 元，97 個月後每月 1,899 元（限同一顆電池）。此方案同樣加贈 20 米內基本免費安裝及隨車充電器。