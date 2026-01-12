紐約洋基隊在補強先發輪值方面傳出最新進展。在先前傳出與邁阿密馬林魚隊針對愛德華·卡布雷拉（Edward Cabrera）的交易討論未果後，美媒《Yanks Go Yard》作家Adam Weinrib指出洋基隊應將目光轉向密爾瓦基釀酒人隊的全明星右投弗萊迪·佩拉塔（Freddy Peralta），且兩隊據傳已持續進行相關協商，球隊可能得考慮送出路易斯·希爾（Luis Gil）或頂級新秀史賓瑟·瓊斯（Spencer Jones）以滿足釀酒人隊的需求。
錯失卡布雷拉後的戰略轉向
先前曾傳出洋基隊考慮以新秀本·赫斯（Ben Hess）和狄倫·劉易斯（Dillon Lewis）為籌碼交換擁有三年控制權的卡布雷拉，但該案最終並未達成，且卡布雷拉隨後被交易至小熊隊。儘管洋基總管布萊恩·凱許曼（Brian Cashman）向來重視球員的「控制年限」，但在卡布雷拉案破局後，洋基隊已重新鎖定合約僅剩一年的佩拉塔。
釀酒人是洋基更理想的交易夥伴
專家分析認為，洋基隊與釀酒人隊的交易契合度遠高於馬林魚隊。釀酒人隊目前的方針是「補強再出發」，而非重建，因此需要有一定合約年限的投手戰力。根據最新消息，雙方已就佩拉塔的交易案展開對話。
要完成佩拉塔的交易，洋基隊可能需要付出昂貴的代價，恐怕需要考慮送出路易斯·希爾或頂級新秀史賓瑟·瓊斯以滿足釀酒人隊的需求。釀酒人隊過去曾對瓊斯表現出高度興趣，儘管瓊斯目前仍存在擊球穩定性的疑慮，但其展現的力量仍讓釀酒人隊垂涎。
這項交易將考驗凱許曼是否願意為了爭冠，放棄長期資產以換取即戰力明星球員，並支付如同先前柯賓·伯恩斯（Corbin Burnes）交易案的高昂標價。
雖然洋基與馬林魚過去除了傑茲·齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易外，其餘如桑迪·艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）或帕布羅·羅培茲（Pablo López）的討論皆無疾而終，但洋基去年曾成功與釀酒人達成德文·威廉斯（Devin Williams）的交易，這為雙方再次合作奠定了良好基礎。
消息來源：Yanks Go Yard
