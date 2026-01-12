中央氣象署表示，周一（1月12日）冷氣團減弱回溫，周三至周五（1月14日至1月16日）日夜溫差大，周末另一波東北季風南下，氣溫再轉涼，東半部降雨增加。菲律賓東方海面大低壓帶目前有雲系整合，周五、周六（1月16日至1月17日）可能生成熱帶性低氣壓甚至增強為颱風，但路徑對台灣無影響。
今天天氣：白天大陸冷氣團減弱 早晚仍有10度低溫
1月12日今天天氣，氣象署指出，清晨大陸冷氣團影響，白天大陸冷氣團減弱，北部、宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部22至24度，各地低溫11至15度，高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右低溫，西半部日夜溫差大。各地多雲到晴，僅花東、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。
⚠️低溫特報
📍影響時間：12日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物。宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：大陸冷氣團減弱 北部、宜蘭略微回溫
1月12日明天的天氣，氣象署說明，東北季風稍微增強，各地清晨14至15度，白天高溫20至22度，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，1/13迎風面的宜蘭地區及中部以北山區亦有零星短暫雨。
一周天氣：周六東北季風轉濕 留意颱風生成
氣象署提到周三至周五，台灣「白天最暖、夜晚最冷」，西半部低溫12至14度，局部空曠地區10至11度，東半部14至15度，白天中南部高溫上看25度，其它地區22至23度，日夜溫差很大，尤其中南部一天之內就有10度的落差。
周六、周日另一波東北季風報到，雲量增多，各地整天溫度約在15至22度，周一、周二中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，路面易結冰，行車用路要特別注意。
菲律賓東方海面處於大低壓帶，內部有雲系正在逐漸整合，最新模式預測，周五、周六熱帶性低氣壓有機會生成並靠近菲律賓東南方，後續有機會增強為颱風，不過路徑對台灣並無影響，冬季颱風生存環境也較差。
資料來源：中央氣象署、環境部
