隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）臨近，金州勇士隊的補強計畫出現重大轉向。在鵜鶘隊正式將潛力前鋒特雷·墨菲三世（Trey Murphy III）列為非賣品後，勇士隊已將目標鎖定在布魯克林籃網隊的得分好手「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.），且多項跡象顯示這筆重磅交易可能已進入最後倒計時。而勇士老闆萊科布（Joe Lacob）在70歲生日的慶生會上反應，更成為外界討論的焦點。
墨菲、戴維斯無望 MPJ成為新目標
根據資深記者Chris Haynes報導，紐奧良鵜鶘已告知各隊，墨菲將在本賽季剩餘時間留隊。由於墨菲不僅具備頂級側翼體型，且本賽季場均能貢獻21.3分並保有38.2% 的三分命中率，一直是勇士高層心中最理想的補強對象。在墨菲確定不賣、且安東尼·戴維斯（Anthony Davis）因傷再次脫離考量名單後，MPJ成為了勇士隊在市場上唯一能大幅提升戰力的側翼選擇。
籃網「高點賣出」態勢明顯 MPJ 已被移出名單
《The Athletic》記者John Hollinger指出，由於MPJ正經歷職業生涯巔峰年（場均 25.9 分、7.4 籃板，三分命中率近 40%），籃網隊決心在高點將其賣掉，並形容他已是截止日前「鐵定會被送走」的人選。
Hollinger寫道：「一位可靠的聯盟消息人士告訴我，小波特肯定會在交易截止日期前被交易，這樣籃網就能在他職業生涯最佳賽季結束後高價賣出。因此，籃網現在就應該考慮一下誰將成為他們一年後球隊的核心。」
更引人關注的是，籃網隊已將MPJ移出周日對陣曼菲斯灰熊的比賽名單，理由是「休息」。鑑於他本季多次出戰背靠背賽事且無顯著傷病，此舉被視為交易即將達成的強烈信號。此外，在勇士老闆萊科布周日的70歲壽宴上，現場更有球迷高喊「MPJ交易快了」，他也笑著拍手鼓掌、並看向對方，引發外界無限遐想。
三方交易架構浮現：國王、籃網助攻勇士
由於籃網隊對勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）興趣缺缺，這筆交易極大機率將以三方框架進行。根據目前最有可能的方案涉及沙加緬度國王隊：
勇士獲得：小麥可·波特（MPJ）
國王獲得：庫明加（Jonathan Kuminga）
籃網獲得：馬利克·蒙克（Malik Monk）、選秀權以及勇士隊的薪資填補球員（如穆迪、希爾德等）
勇士隊目前在過去11場比賽中贏得8場，柯瑞（Stephen Curry）依然維持頂尖競技狀態。若能成功引進具備冠軍經驗且投射穩定的MPJ，將能為勇士目前排名聯盟第15的進攻火力注入強心針，再次向總冠軍發起衝擊。
消息來源：heavy.com
